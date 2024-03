Mer værtrøbbel i Holmenkollen: Kvinnenes normaldistanse utsatt

Juryen har besluttet å utsette starttidspunkt på rennet med 30 minutter. Det betyr at nytt starttidspunkt for rennet blir klokken 13.00.

– Med de tåkete forholdene i Holmenkollen er kvinnenes normaldistanse utsatt for å sikre like forhold for alle, skriver Det internasjonale skiforbundet (IBU) i en oppdatering.

NRK sender rennet fra Holmenkollen. Det kan du både se og følge her.

Det er tykk tåke og våte forhold i Holmenkollen, men juryen har troen på at tåka skal lette utover dagen. Rennleder Hans Petter Olsen forteller til NRK at de har alliert seg med statsmeteorolog Kristian Gislefoss, som har kommet med lovende spådommer for fredagens renn.

MØTEVIRKSOMHET: Juryen i Holmenkollen har hatt en litt hektisk fredag formiddag. Foto: Hanne Skjellum / NRK

– Han sa at dette skal lette i løpet av 20–30 minutter. Vi må ha positive tanker og tro på det, sier Olsen.

Flere utsettelser

Dette blir det første rennet i verdenscupen siden VM i Nove Mesto i februar, men det har latt vente på seg. Kvinnenes normaldistanse skulle opprinnelig gjennomføres torsdag, men på grunn av de dårlige værforholdene ble rennet flyttet til fredag.

I Holmenkollen er det én grad på plussiden av gradestokken og det er meldt litt nedbør gjennom dagen.

– Det er sikkert sol på Frognerseteren, sier en smilende Ingrid Landmark Tandrevold til NRK.

Frognerseteren er for øvrig en tre minutters biltur, eventuelt en 27 minutter lang gåtur, unna nasjonalanlegget i Holmenkollen.

– Jeg håper det blir et rettferdig og bra skirenn. Nå ser det veldig bra ut, sier Juni Arnekleiv til NRK.

– Det blir utrolig spennende om det blir skirenn eller ikke, men nå har det lettet ganske greit, så jeg håper det blir renn, sier Ida Lien.

Herrenes normaldistanse skal – etter planen – stakes i gang klokken 15.45, og kan også ses og følges på NRK.

Merk at også det rennet har fått starttidspunktet endret. Det skulle opprinnelig starte 15.30.

Det er meldt vanskelige værforhold gjennom hele Holmenkollen-helgen med varmegrader og nedbør.