Mer trøbbel for Thingnes Bø – ryggen låste seg på trening

– Jeg har fått en rar låsing i ryggen. Det har gjort at jeg nesten har mistet bevegeligheten i ryggregionen. Da føler du deg litt dårlig kroppslig. Jeg har ikke fått beveget meg så mye og jeg bruker god tid både ned og opp fra sengen, sier Thingnes Bø til NRK.

– Kom fra intet

SKADET – MEN BLID: Johannes Thingnes Bø møter NRK i Oberhof denne uken. Foto: Hans Henrik Løken / NRK

25-åringen møter NRK under landslagets treningssamling i det tyske vintersportsstedet Oberhof. Han forteller at skaden inntraff på en intervalløkt.

I en nedoverbakke, med overkroppen lent forover, hadde han reist seg. Da gikk ryggen i lås. Det ble, ifølge ham selv, «klin umulig å fortsette intervallen». Selv med massasje ble han dårligere utover dagen, mens det i dag kjennes litt bedre.

– Det er veldig rart. Du kan få ryggskader hvis du trener feil eller faller, men dette kom fra intet. Det var ikke noe forvarsel. Jeg får håpe det var et engangstilfelle og noe som ikke blusser opp gjennom vinteren. Fordi jeg hadde ikke klart å gå skirenn i dag, svarer Thingnes Bø på NRKs spørsmål om hvor absurd denne skaden er.

Les denne? Thingnes Bø uenig med NRK-ekspert: – Jeg tror han må sjekke synet sitt

– Skulle unngått dette

Skaden kommer svært ubeleilig og bare en drøy måned før verdenscupåpningen i slovenske Pokljuka 2. desember. I tillegg til tidspunktet, er det svært ugunstig med tanke på resten av Thingnes Bøs sesongoppkjøring.

– Aller helst skulle vi unngått dette. Johannes skulle hatt tid til å trene godt over tid, men det har han ikke hatt nå. Men uansett må han gjøre det beste ut av det og vi håper det skal gå fort over, sier landslagstrener Egil Kristiansen til NRK.

Dropper mål om verdenscupen sammenlagt?

SKISKYTTERTRENER: Egil Kristiansen, her avbildet i forbindelse med et medietreff i Trysil i november i fjor. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

For i slutten av juli fortalte 25-åringen at han nesten ikke hadde trent noe som helst etter at sesongen i utgangspunktet startet i mai måned. Utdrikningslag, bryllup og bryllupsferie hadde tatt mye tid. Thingnes Bø konkluderte med at han lå på en «to av ti» på formskalaen.

Da stryningen møtte NRK i slutten av september slet han med et virus og droppet NM i rulleskiskyting. Nå blir det nok et avbrekk, som ingen kan si med sikkerhet når løser seg.

– Det gjør det i alle fall ikke enklere for ham å ta den gule trøya (sammenlagtseier i verdenscupen). Så kanskje vi ikke skal sikte på den i år, men det kommer flere sesonger. Men men, vi skal aldri si aldri, sier Egil Kristiansen i dag.

Gir aldri opp gul trøye

– Egil sier dere kanskje ikke skal fokusere så mye på gul trøye denne sesongen. Hva tenker du?

– Den blir alltid litt svekket når du er ute av trening, men jeg velger å tro at det fortsatt er muligheter. Så lenge jeg blir frisk i ryggen og får trent godt mot starten av november, er det fortsatt en måned igjen til sesongstart. Jeg må bruke tiden veldig godt, jeg har ikke mer å tape nå før det blir farlig på en måte, sier Thingnes Bø.

– Så du har ikke gitt opp den sjansen om gul trøye?

– Nei, aldri, sier han.

– Mer realistisk om en sesong

Landslagstrener Kristiansen sier at eleven nå må gjøre de rette tingene. Da tror han 25-åringen vil være «ganske bra» når de stiller til start i november. På spørsmål om de heller bør sikte seg inn på enkeltrenn i VM, i Østersund i begynnelsen av mars, svarer han slik:

– Først og fremst må vi sette i gang sesongen før vi konkluderer. Kapasiteten er jo der, og han kan hvert fall gå enkeltrenn veldig, veldig bra, og da skal vi heller ikke se bort fra den gule trøya. Men det er vel mer realistisk om en sesong eller noe.