Mer skoletrøbbel for Ingebrigtsen – Bislett Games krasjer med eksamen

For da NRK spurte om han vet hvilken dag han er ferdig på skolen, svarer han følgende:

– Det er eksamen den 13. juni og det er samme dagen som Bislett Games. Så da må jeg velge da. Om jeg vil bli ferdig med skolen eller løpe på Bislett.

Dermed har 18-åringen litt av et dilemma. Skulle man jo tro.

– Jeg løper på Bislett uansett, så får vi se om noen er villige til å legge til rette for en eventuell eksamen.

Det er ikke første gang skolen har vært et problem for den unge toppidrettsutøveren. I fjor mente han at skolestarten kostet han en Diamond League-finale.

– Jeg visste ikke om det

VIL LØSE PROBLEMET: Gjert Ingebrigtsen. Foto: NRK

Far og trener Gjert Ingebrigtsen har også hatt sitt å si, og fikk på et tidspunkt skolen til å sende ut melding til alle elevene om å holde seg unna Jakob i frykt for sykdom som kunne ødelegge for konkurranser.

Når Gjert blir konfrontert med den nyeste problemstillingen, forteller han at han ikke har fått det med seg.

– Jeg visste ikke om det, sier far Ingebrigtsen.

– Men vi vet jo at eksamen er i det området der.

Men et problem kan alltids løses. Det har i hvert fall Gjert planer om å prøve på.

– Jeg har målsatt meg å få endret på det, sånn at gutten får lov til å både løpe Bislett Games og ta eksamen. Det må kunne la seg gjøre, sier han.

Valget er tatt

For løperen selv er det ikke et så stort problem at det krasjer, forteller han.

– Det er vel egentlig ikke et valg. Jeg løper på Bislett, så får vi se hva som skjer med andre ting, sier Jakob.

Nå gleder han seg bare til juni. Både til sesongen og til å bli ferdig med skolen, uansett om han får fullført eksamen eller ei.

– Når det blir sommer så er jeg ferdig med skolen uansett om jeg får tatt alt eller ikke. Jeg gleder meg bare til å bli ferdig. Man har alltid skolegreiene hengene over seg, sier Jakob og legger til:

– Jeg som utøver må ofre en del i hverdagen og så har jeg fortsatt skoletingene jeg må tenke på underveis. Så når det kommer til juni så gleder jeg meg til det ble ferdig.