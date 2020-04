Mener vrakingen av Sundby vil få store konsekvenser for lagkameratene

– Det er en spesiell situasjon når de velger å vrake en av de mest meritterte herreløperne, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Søndag morgen kunne NRK fortelle at Martin Johnsrud Sundby, for første gang på 13 år, ikke blir tatt ut på langrennslandslaget. Samme dag bekreftet Sundby dette og forteller at han opplever situasjonen som utrolig rar og vemodig.

– Det er som om at kona etter 30 år skal søke skilsmisse og ikke vil ha deg på laget lengre, sier han og legger til at målet for vinteren likevel er det samme: Å ta medaljer i VM.

Synes Skiforbundet burde tilrettelagt for Sundby

KRITISK: Fredrik Aukland mener Skiforbundet burde strekt seg lenger for å få med Sundby på landslaget videre. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

35-åringen er regjerende verdensmester på 15 kilometer intervallstart og er dermed garantert en plass i Norges VM-tropp i Oberstdorf.

Derfor er Aukland overrasket over at ikke Skiforbundet klarte å tilrettelegge en plass for ham.

– Han kunne ikke konkurrert ut noen av de seks på allroundlandslaget som er tatt ut, men forbundet kunne stilt seg spørsmålet om å unnta Martin fra kuttene i troppen og gitt ham landslagsplass når han uansett skal til VM, sier Aukland.

Tidligere har det vært 15 herreløpere i landslagstroppen, men på grunn av trang økonomi i Norges Skiforbund blir tre av disse plassene kuttet kommende sesong.

Langrennslandslagene, herrer Ekspandér faktaboks NRK erfarer at følgende tolv langrennsløpere skal representere Norge sesongen 2020/2021. Allround: Emil Iversen

Didrik Tønseth

Sjur Røthe

Hans Christer Holund

Simen Hegstad Krüger

Martin Løwstrøm Nyenget (ny) Sprint: Johannes Høsflot Klæb

Sindre Bjørnestad Skar

Finn-Hågen Krogh

Pål Golberg

Erik Valnes

Håvard Solås Taugbøl (ny) Lagene offentliggjøres av Skiforbundet tirsdag.

Tror laget vil savne hans kritiske røst

Samtidig som Sundby mister landslagsplassen mister han også en rekke privilegier som tilgang på landslagets helseteam, smøreopplegg og stipend, men ikke minst mange økter med verdens beste skiløpere.

Likevel mener Aukland at det er lagkameratene og laget som kommer dårligst ut av at Sundby ikke lenger får være med.

– Martin er den med mest fartstid på landslaget og har en enorm erfaring. Han har vært en kaptein på laget i lang tid og han har vært den personen som har stilt de kritiske og ubehagelige spørsmålene.

Aukland tror ikke det nødvendigvis er på treningsfeltet at Sundby vil bli savnet, men når laget skal evaluere og planlegge.

– Hans kritiske røst har skapt framdrift i laget, og at den nå blir borte vil prege laget fremover. Jeg tror han kommer til å klare seg bedre uten laget, enn laget vil klare seg uten ham, konkluderer Aukland.

UTKONKURRERT: Fjorsesongen ble uvanlig tung resultatmessig for Martin Johnsrud Sundby (t.h.). De svake resultatene har gjort at han nå kuttes fra videre landslagssatsning og må kjøre et eget opplegg fremover. Foto: Terje Pedersen

– Viktigere at debutanten får landslagsplass

Torgeir Bjørn, som også er langrennsekspert for NRK, mener derimot det er en vinn-vinn-situasjon for både Sundby og landslaget at han ikke er med i troppen.

– Livssituasjonen til Martin gjør at han ikke kan være med på alt av samlinger og være en fullverdig del av elitelaget. Han har over tid gjort seg uaktuell og har fått spesialopplegg i flere år, så i praksis er det ingen stor forskjell.

VINN-VINN: Torgeir Bjørn mener det er til det beste for både landslaget og Sundby selv at 35-åringen satser utenfor laget den kommende sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han forteller at Sundby har vært en foregangsmann for en god treningskultur og gjennomføring av store treningsmengder, men at den kulturen bæres videre av løpere som Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund.

Bjørn mener også at det for eksempel er mye viktigere for nykommer Martin Løwstrøm Nyenget med en landslagsplass, enn for rutinerte Sundby som uansett ikke vil ha problemer med å finansiere et eget og solid opplegg.

– Jeg tror også han kan få en ny motivasjon av å stå utenfor, og at han blir enda mer skjerpet ved å stå helt utenfor landslaget, sier Bjørn.

Mener Sundby fortsatt er en gullkandidat

Det begge langrennsekspertene er enige om er at man definitivt ikke skal avskrive Martin Johnsrud Sundby til vinteren.

Sundby har lang erfaring, mye kunnskap og er et så stort navn at han trolig vil kunne få enda bedre sponsoravtaler og økonomisk støtte utenfor landslaget.

I tillegg har han VM som sitt store mål og sier selv at han er supermotivert.

– Husk at det ikke er mer enn 14 måneder siden han ble verdensmester. Med de tunge løypene som er i Oberstdorf vil han ha gode sjanser på flere av distansene, sier Bjørn.

Han tror ikke det å stå utenfor landslaget blir Sundbys største utfordring, men ryggplagene og å finne en hverdag som fungerer på hjemmebane.

– Får han orden på dét er han et gullkort i VM.