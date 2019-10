Mener VM-grep kostet Jakob medalje

– Om han ikke hadde hatt 5000 meteren i beina, hadde han ikke hatt noe problem med å følge Cheruiyot (gullvinneren) til mål, sier Gjert Ingebrigtsen etter løpet som endte med fjerdeplass til sønnen Jakob.

Finalen på 1500 meter var Jakob Ingebrigtsens femte løp i VM, etter først å ha løpt kvalifisering og finale på 5000 meter, for så å løpe kvalifisering og semifinale på 1500 meter.

Mener det var riktig å doble

«Å doble» i et VM er en taktikk flere av konkurrentene stusset over, og som de mente brødrene Filip og Jakob ville betale for.

Når familien Ingebrigtsen nå drar fra Doha medaljeløse, er det trolig en konsekvens av at de satset på to øvelser i stedet for én, tror far og trener Gjert.

– Uten 5000 hadde Jakob tatt gullmedalje, og det vet han også.

– Er det konklusjonen altså?

– Nei da, nei, nei, nei, modererer Gjert seg, selv om han flere ganger uttrykker at medaljen ville vært i boks om Jakob ikke hadde løpt 5000 meteren i VM.

ENIGE: Både Gjert og Jakob er enige om at en dobling i VM var et godt valg. Foto: Lise Åserud

Gjert mener doblingen kostet, men at det var det et viktig og godt valg.

– Vi ser at dobling går bra, det går jævlig bra. Når vi tar det på sparket og det går såpass godt. Så om vi legger en plan på det kan det gå enda bedre, så det må vi ta en vurdering på, sier han.

– Ett godt løp er bedre enn to halvgode

Også toppidrettssjef Erlend Slokvik mener Jakob hadde hatt større medaljesjanser om han ikke hadde løpt 5000 meteren tidligere i mesterskapet.

– Sett i ettertid hadde det nok vært større sjanse å vinne medalje på 1500 meteren om det ikke var 5000 først. Det kan være at han kjenner kjøret. Det er ganske annerledes å doble i et EM enn et i VM. Nivået her er mye høyere, sier han.

SKEPTISK: Vebjørn Rodal ville ikke gått for samme taktikk som Ingebrigtsen-familien. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal ville ikke anbefalt brødrene å satse på to øvelser, selv om de har ferdighetene til det. Den tidligere OL-mesteren støtter Slokvik.

– Ett godt løp er alltid bedre enn to halvgode, mener han.

Brødrene doblet også i EM i Berlin i fjor, og da sikret Jakob gull på både 1500 og 5000 meter.

Selv forteller Jakob at han har følt seg som «en million» i samtlige VM-løp, og at han ikke angrer på at han løp to distanser også i dette mesterskapet.

– Nei, men jeg angrer på at jeg kom hit i det hele tatt hvis jeg visste jeg skulle få fjerde- og femteplass. Jeg visste jeg var god nok til å gjøre det bra, men det var jeg ikke i stand til.

– Angrer du?

–Nei.

– Vi hater å safe

Det var Jakobs eldre bror Filip som først fikk ideen om å doble etter VM i London i 2017. Deretter hang lillebroren seg på ideen, men ifølge Gjert var det først i august at 19-åringen bestemte seg for å løpe både 1500 og 5000 meteren i Doha.

ANGRER IKKE: Filip Ingebrigtsen synes det var riktig å doble i VM. Foto: Lise Åserud

Filip, som røyk ut i semifinalen, mener det ble kostbart å doble, men tror de hadde angret om ikke de hadde gjort det.

– Vi hater å safe og elsker å ta stor risiko. Det er mye morsommere. Vi hadde angret hvis vi ikke hadde gjort det. Når vi sitter på gamlehjemmet må vi tenke at vi har prøvd skikkelig. Det gjorde Jakob nå, jeg tror ikke dette er siste gang vi dobler, sier han.

Både han, Jakob og Gjert beskriver det som en svært nyttig erfaring å ha med seg videre.

– Men kunne vi gjort erfaringene andre plasser, hadde vi gjort det. Men det er på det høyeste nivået i en slik setting, og da valgte vi å gjøre det her, påpeker Filip.