Mener VM-bilder kan avsløre betent konflikt: – Dårlig tegn

Spanias landslag hadde turbulent oppladning til mesterskapet. Likevel har de imponert og er klare for en historisk VM-semifinale.

Men nye bilder tyder på at det fortsatt er noe som skurrer.

Etter kvartfinaleseieren mot Nederland var det flere spillere som tilsynelatende ikke ville feire med landslagssjef Jorge Vilda.

– Hvis man ser sånne bilder er det et dårlig tegn på harmonien i et lag, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

– Kroppsspråk sier ganske mye

Bakteppet for turbulensen er at 15 spillere på det spanske landslaget gjorde tydelig uttrykk for at ikke lenger vil spille for landslaget i september i fjor. Flere andre medier rapporterte om misnøye med trener Vilda. Kun tre av disse 15 spillerne er en del av VM-troppen til Spania.

– Det er åpenbart er at det er her ikke kommer ut av ingenting, mener Torp.

Han mener det er tegn man kan se etter.

– Kroppsspråk sier ganske mye ofte i alle situasjoner. Kroppsspråk avslører ganske mye. Det gjør det nok her også.

Hovedpersonen selv sa følgende til pressen før den aktuelle kvartfinalen:

– Laget er samlet. Vi har en gruppe som kjemper for det samme målet, og de er veldig motiverte, uttalte Jorge Vilda, ifølge Reuters.

Treneren ønsket ikke å snakke om den turbulente oppladningen, eller spillerne som ikke er til stede.

– Jeg bryr meg om spillerne som er her, og jeg ville ikke endret noen av mine 23 spillere for noen andre.

FEIRET: ... men tilsynelatende alene. Landslagssjef Jorge Vilda til høyre i bildet. Foto: Skjermbilde/Viaplay

– Fordel

Spania har en formidabel oppgave foran seg i kampen om VM-finaleplass. På motsatt side står Sverige – som har levert et sterkt mesterskap og imponerte mot formlaget Japan i kvartfinalen.

Der rapporteres stemningen om å være upåklagelig, skal man tro den svenske landslagsstjerne Stina Blackstenius.

– Jeg tror det betyr mye for laget vårt at vi har det samholdet som vi har og den følelsen i gruppa, sier hun til Aftonbladet.

STJERNE: Stina Blackstenius. Foto: MICHAEL BRADLEY / AFP

Hun har fått med turbulensen Spanias landslag har vært gjennom, men påpeker at det tilsynelatende har blitt håndtert, men jeg synes vi skal ha full respekt for at det er et lag som har taklet det veldig bra og er et godt landslag.

– Vi bør se det som en fordel at vi har godt samhold, men jeg synes vi skal ha full respekt for at det er et lag som har taklet det veldig bra og er et godt landslag, sier Blackstenius.

En annen svensk landslagsprofil, Hanna Bennison, ser for seg at turbulensen fortsatt preger Spania.

– Det er klart jeg tror det fortsatt kan forstyrre dem, men vi må bare fokusere på hva vi kan gjøre, sier hun til Aftonbladet.

Semifinalen mellom Sverige og Spania vises på TV 3 og Viaplay 15. august. Spania er i sin første semifinale i et VM.