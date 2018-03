Mener utøverne tvinges til å konkurrere i Russland

Bailey har selv valgt å droppe rennene i Russland. Han føler seg overkjørt av det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), og regelrett langer ut mot president Anders Besseberg.

– Jeg vet om mange andre land og utøvere som ønsker å boikotte. Tsjekkia for eksempel vil ikke delta, men de må dra dit for ikke å miste startplassene til neste sesong. I tillegg taper de mye penger på å bli hjemme. Folk må forstå at IBU har mye makt, og at de tvinger skiskytterne til Russland, sier Bailey.

Krever endringer

Bailey har i lang tid vært kritisk mot Anders Besseberg, og er veldig kritisk til IBUs beslutning om å legge avslutningen til Russland. Også i fjor skulle verdenscupen avsluttes i Tjumen, men da sa russerne fra seg verdenscuprennene.

– Stemmene fra utøvere og forbund er sterke, men de lytter ikke. Utøverne er grunnen til at idretten eksisterer, og likevel hører de ikke på oss. Nå er det tid for et nytt lederskap, et lederskap som forstår oss utøvere. Det er forbundets jobb å sørge for at konkurransene er rettferdige, sier Bailey.

BOIKOTTER: Svenske Sebastian Samuelsson drar ikke til Russland. Foto: NRK

Sebastian Samuelsson dropper også Tjumen, og støtter naturligvis Baileys argumentasjon. Han sier at han kjenner til flere som ønsket å boikotte, men som tvinges til å dra av ulike årsaker.

– Det handler om penger, plasseringer i verdenscupen, bonuser og forbund som vil dra dit. IBU har vært smarte som tvinger utøverne til å dra til Russland, sier Samuelsson.

Besseberg: – Det stemmer ikke

Besseberg rister på hodet av uttalelsene, og påpeker til NRK at ingen utøvere tvinges til Russland.

– Det stemmer ikke. Det er én nasjon som har meddelt at de ikke ønsker å delta, og det er Canada. Alle andre nasjoner og utøvere er invitert. Og det er ingen tvang, det er helt feilaktig, kontrer Besseberg.

IBU-PRESIDENT: Anders Besseberg. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Så ingen utøvere drar dit mot sin vilje?

– Det har jeg ingen tro på. Det er så voksne utøvere at de som ikke ønsker å dra, drar ikke.

Johannes Thingnes Bø har et lite håp om å sikre verdenscupseieren, men har ikke tenkt å boikotte verdenscupfinalen.

– Det kan hende de har snakket med utøvere som er enig med dem, men jeg kjenner ikke til det. Jeg føler meg ikke utrygg. IBU tar med prøvene ut av Russland, og det har de gjort i alle år. Det er en god trygghet for oss.