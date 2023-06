Mener United-stjernen er blitt et problem: – Fullstendig bedritent

– Manchester United trenger en keeper i verdensklasse. Det er ikke han, sier Roy Keane om David de Gea.

Den spanske Manchester United-keeperen er i hardt vær etter lørdagens finaletap i FA-cupen mot byrival Manchester City.

Der tapte United 1-2 etter at Ilkay Gundogan ble matchvinner med sitt langskudd i andre omgang, et skudd som ikke var av det altfor harde slaget.

FÅR KRITIKK: Denne situasjonen, der Ilkay Gündogan scoret 2–1 for Manchester City i FA-cupfinalen, har sørget for et negativt søkelys på David de Gea. Spanjolen strakte seg for sent – og forgjeves. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

– Fullstendig bedritent

Viaplay-ekspert Pål André Helland er svært kritisk til keeperspillet på det kampavgjørende målet.

– Det er fullstendig bedritent. Når du skyter, treffer med leggskinna og ballen spretter to ganger mot mål ... Det er nesten så jeg tror jeg hadde vært i stand til å redde den selv. Såpass må man forvente av de Gea, som skal være en god keeper på strek, den skal han ta, sier Helland i Viaplays sending.

– Han burde ha gjort det bedre. Jeg ble veldig overrasket da Citys andre mål gikk inn. Han var ikke med i kampen, sier legenden Peter Schmeichel, som har mer enn 350 kamper som Manchester United-målvakt.

– Pilen peker feil vei

NRK-ekspert Kristoffer Løkberg fulgte lørdagens finale med interesse. Han mener det er i strengeste laget å kalle det det avgjørende målet en keepertabbe.

– Men det er et skudd keeperen din helst må redde hvis du skal ha noen som helst sjanse til å vinne de store kampene, sier Løkberg.

De Gea har vært i United siden 2011. Nå tror Løkberg United-kapittelet går mot slutten for den spanske burvokteren.

– Han har hatt lang, tro og god tjeneste i United nå, og i flere sesonger vært Uniteds beste, men synes pilen dessverre peker feil vei. Det kan være et helt naturlig tidspunkt å si takk for alt og hente ny keeper nå som kontrakten utløper. Det er slike tøffe valg du noen ganger må ta for å kunne ta nye steg mot toppen, mener NRK-eksperten.

ET PROBLEM? David de Gea har fått mye kritikk for spillet hans med ballen i beina. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

De Geas nåværende kontrakt går ut 30. juni, men partene er i forhandlinger om en ny avtale. United-keeperen har ikke lagt skjul på at han ønsker å avslutte karrieren på Old Trafford, mens de røde djevlene ønsker å redusere lønningene hans.

– Et stort problem

Løkberg er ikke alene om å mene at United må på keeperjakt før neste sesong.

De Gea fikk en firer på Manchester Evening News' spillerbørs. «Bør skiftes ut», skriver lokalavisen i sin korte dom. Bare Jadon Sancho og Fred fikk lavere børskarakter (begge fikk tre).

Til tross for at han for kort tid siden vant «Golden Glove»-prisen for flest kamper uten baklengsmål i Premier League, er det mange som nå tar til orde for at Manchester United bør skaffe seg en ny keeper.

– De Gea er et stort problem for Manchester United. Å få orden på den posisjonen er langt viktigere enn å signere en spiss, mener Sky Sports-ekspert Jamie Carragher på Twitter.

Kryptisk ten Hag

Det har lenge blitt rapportert at en spiss står øverst på ønskelisten til Manchester United-trener Erik ten Hag. Selv ville ikke nederlenderen snakke for mye om de Gea etter 1-2-tapet på Wembley.

– Akkurat nå vil jeg ikke snakke om kritikk. Vi har gjort en fantastisk sesong. Jeg er veldig fornøyd med lagets innsats, sier ten Hag på spørsmål om de Gea, men følger deretter, hakket mer kryptisk, opp:

– For å si det sånn: Vi er på riktig vei, men det er noen ting vi utvilsomt må jobbe med dersom vi skal ta det neste steget og vinne trofeer.

Ifølge The Athletic hadde David de Gea en treffprosent på 50 prosent på pasningene i FA-cupfinalen. I en analyse skriver nettstedet:

– Man kan enkelt argumentere for at han burde gjort det bedre på Gündogans andre mål, men én ting er i hvert fall sikkert: Ferdighetene hans når han bruker beina er en begrensning, og for det er det ingen enkel løsning.

– Jeg har bare én plan. Det er å forbedre klubben. Jeg vil fortelle klubben hva vi er nødt til å gjøre, sier ten Hag.

At han forteller klubben noe om keepersituasjonen er langt fra utenkelig.

GOLDEN GLOVE: David de Gea viser frem trofeet for å ha holdt nullen i flest kamper etter hjemmeseieren over Fulham. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Eneste gjenværende

David de Gea ble hentet til Manchester United i 2011, og er, nå som Phil Jones forlater klubben, den eneste Manchester United-spilleren som har vært med på å vinne ligaen med klubben.

Deres hittil siste ligagull kom for ti år siden, i 2013.