– Nå sier magefølelsen min at han kommer til å si ja til Norge, sier Ingebretsen til NRK.

Ingebretsen har kjent Solbakken siden tenårene da duoen var lagkamerater i Grue.

Den tidligere Strømsgodset-treneren besøkte Solbakken i København senest i slutten av november.

Da var FCK-treneren for lengst lansert som mulig erstatter for Per-Mathias Høgmo.

– Tar mye lengre tid enn jeg trodde

– Jeg trodde at han skulle bestemme seg for København og avvise tilbudet denne gangen, sier Ingebretsen.

– Jeg føler at han nøler mer enn det jeg trodde. Da det drøyde ut, snudde magefølelsen min litt. Ting tar mye lengre tid enn jeg trodde, sier 49-åringen.

Norges Fotballforbund har lett etter en ny landslagssjef i snart tre måneder.

Samtidig har Solbakken hele veien vært åpen om at det er en jobb han kan tenke seg, men spørsmålet dreier seg altså om timingen er riktig.

SOLBAKKEN-KOMPIS: Bjørn Petter Ingebretsen under en Strømsgodset-trening forrige sesong. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

49-åringen bekreftet samtaler med toppfotballsjef Nils Johan Semb overfor NRK før Idrettsgallaen, og under selve gallaen varslet han også en snarlig løsning:

– Jeg har en følelse av at han har veldig lyst på landslagsjobben nå. Da tenker jeg at det først og fremst må være på grunn av familien, som bor på Hamar. At det blir for lang vei i mellom, sier Ingebretsen.

Solbakken bekreftet overfor danske BT at det blir et nytt, «uforpliktende» møte med NFF i løpet av denne uken.

Toppfotballsjef Semb ønsker ikke å kommentere om møtet fører partene nærmere en avklaring.

– Vi er i en fase der vi er i dialog med flere kandidater. Det er status, skriver Semb i en SMS.

– Veldig vanskelig

Danmark-sjef Åge Hareide sto overfor et lignende Solbakken-dilemma da den daværende Rosenborg-treneren takket ja til Norge etter braksuksess i 2003.

Han mener den sportslige suksessen er vanskeligst å gi slipp på.

– Det gjør nok situasjonen veldig vanskelig for ham. I tillegg tror jeg, hvis han fortsetter med suksess i europaligaen, at det er sannsynlig at klubber i Europa vil se mot København og Solbakken, sier Hareide til NRK.

Hareide er imidlertid ikke enig med dem som mener at en eventuell Norge-nedtur kan gjøre Solbakken mindre ettertraktet i fremtiden.

– Hvis du har vært dyktig med klubblag og ikke skulle lykkes med landslag, har du det på papiret at du har vært dyktig med klubblag. Det er en litt annen type jobb. Den kunnskapen du har, forsvinner uansett ikke, sier Hareide, som selv gjorde stor suksess som klubbtrener etter fem år som Norge-sjef.