Mener sykkelforbundet kan ha brutt loven: – De må granskes

Denne uken ble det kjent at styret i Norges Cykleforbund (NCF) mottok flere, kritiske revisorbrev etter sykkel-VM. I disse ble det varslet om uryddig drift og en alvorlig, økonomisk situasjon.

Brevene ble ikke videresendt fra sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen og styret i sykkelforbundet til Norges idrettsforbund (NIF) , og dermed brøt de idrettens lov.

Nå hevder flere eksperter at de også kan ha brutt norsk lov.

– Mye peker i retning av at dette må granskes. Alt må på bordet, sier Benn Folkvord, som er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Kan bli stilt til ansvar

KRITISK: Professor Benn Folkvord mener styret i sykkelforbundet må granskes. Foto: Universitetet i Stavanger / uis.no

Folkvord har fulgt saken tett, og understreker at forskjellige regler gjelder for styrene i sykkelforbundet og datterselskapet Bergen 2017 AS, som er et aksjeselskap.

– Det er strengere regler for et aksjeselskap. Du kan ikke med åpne øyne drive mot underskudd og påføre kreditorer tap. Styret har en klar handleplikt, forklarer han.

Det er kjent at sykkel-VM i Bergen har gått 55 millioner kroner i underskudd. Norges Cykleforbund eier selskapet som arrangerte VM, og har sterke, økonomiske forbindelser til arrangementet. Spørsmålet er ihvor mye styremedlemmene i forbundet har visst om den alvorlige, økonomiske situasjonen i datterselskapet.

– Styret har et ansvar for å følge med og passe på at ting er forsvarlig. Styremedlemmer i sykkelforbundet kan bli stilt til ansvar her, og gjennom en gransking må man finne ut hva de har visst og hva de ikke har visst.

En som utvilsomt har visst mye, er Tiedemann Hansen, som har sittet på begge sider av bordet. Som sykkelpresident er han styremedlem i sykkelforbundet, og han var daglig leder i Bergen 2017 AS.

En alvorlig situasjon

Folkvord får støtte av sin kollega ved Universitetet i Stavanger, Lars Atle Kjøde. Han er statsautorisert revisor og professor i økonomi.

Han reagerer på at revisor i de fire brevene sendt til sykkelforbundet fra 3. oktober til 24. november i fjor, gjentatte ganger ba om få se tall fra sykkel-VM, uten å få tilsendt dette.

– Revisor har full innsynsrett, så om han nektes informasjon eller ikke blir gitt nødvendig informasjon, er det ganske alvorlig, sier Kjøde.

– Styret i NCF kjenner sitt ansvar og har ingen kommentar utover dette. Revisor har fått innsyn i all den informasjonen han har etterspurt i forhold til Norges Cykleforbund sin virksomhet, skriver kommunikasjonssjef i sykkelforbundet, Per Erik Mæhlum, i en e-post til NRK.

Kjøde reagerer også på at styret ikke fulgte gjentatte anmodninger fra revisor om å kalle inn til ekstraordinært forbundsting, blant annet for å behandle en søknad om lån fra idrettsforbundet.

– Det er klart i idrettens regler at man må ha er forbundssting for å gjøre et låneopptak, så det er kritikkverdig at man ikke følger anmodning fra revisor.

– Vår hensikt var aldri å søke om et lån, men om et forskudd på midler vi årlig får utbetalt fra NIF i februar. Hadde vi visst at søknaden ble behandlet som et lån ville vi aldri ha søkt om å få utbetalt midlene tidligere, skriver Mæhlum.