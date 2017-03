Mener Stoch burde si fra seg bakkerekorden

Under lørdagens laghopp-skiflyging i Planica fikk publikum se hele tre bakkerekorder og ikke minst en knusende norsk lagseier.

Både Robert Johansson (250 meter) og Stefan Kraft (251 meter) hoppet ned til midlertidige bakkerekorder, men ble slått av Kamil Stoch som svevde 251,5 meter helt på tampen av andreomgangen.

Stoch greide imidlertid ikke å stå, og av tv-bildene tydet det meste på at han var nede i bakken med stumpen etter landing. Da skal hoppet i teorien ikke være gjeldende, men dommerne godkjente.

– Snøen sprutet

NRK-ekspert Johan Remen Evensen mener Stochs hopp ikke burde vært gjeldende. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NRK-ekspert Johan Remen Evensen mener Stoch burde vise sportsånd og si fra selv.

– Jeg mener han burde si fra seg bakkerekorden. Reglene på et sånt hopp er at flertallet av dommere skal dømme det til stående, og hvis ikke kan utøveren si fra om han var nedi eller ikke. Jeg mener det er det Stoch bør gjøre her, sier Evensen, og legger til:

– Her så man det så tydelig. Snøen sprutet opp og han var våt på baken.

NRK har fått mange spørsmål fra seere om hvorfor Stochs hopp ble vurdert som tellende. Evensen mener det er fordi dommerne sitter for langt unna.

– Dommerne sitter langt oppe i bakken og klarer dermed ikke å se at han klart var nedi. De har en monitor som viser landingen, men den viser bare de tre-fire meterne etter han lander. Her skjer det senere enn det. Jeg skjønner dommerne godt, de sitter jo 150 meter unna og må stole på det lille de ser, sier Evensen.

Han mener dommertårnene burde flyttes mye lenger ned i skiflygingsbakkene.

– De bør sitte 100 meter lengre nede enn i dag, sier Evensen.

Stoch: – Betyr ikke noe

Stoch selv var først og fremst bare glad for å at han nådde målet om å hoppe over 250 meter. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Stoch selv bare trekker på skuldrene når NRK tar opp temaet med ham.

– Jeg har ikke sett det på tv, men jeg skal se det når jeg kommer på hotellet. Jeg følte at det var vanskelig å lande, men jeg synes ikke jeg landet på baken. Det betyr uansett ikke noe. Jeg sto og jeg landet, sier han.

– Kommer du til å si fra dersom du ser at du var nedi?

– Hvis jeg ser det, kanskje. Men for meg så betyr det ikke noe. Jobben er gjort. Og jeg har bakkerekorden. Det viktigste er at jeg hoppet over 250 meter. Det var drømmen min, sier han og smiler bredt.

Norges sportssjef Clas Brede Bråthen forventer ikke at Stoch foretar seg noe.

– Det blir som at en fotballspiller som står i offside skal si fra seg målet. Det er dommeren som dømmer. Når dommeren ikke ser det, er det ofte en fordel for spilleren, sier han.

Han er derimot helt enig med Evensen i at dommertårnene bør flyttes lengre ned. De står like høyt oppe i alle skiflygingsbakker.

– Det har jeg sagt i mange år. Det er ikke hensiktsmessig at de står som nå. Det så vi nok et eksempel på i dag, sier Bråthen.