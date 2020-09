Mener Solskjær håndterer Greenwood-trøbbel med «Ferguson-taktikk»

Breddefotballen må vente til 2021

Seriefotballen for bredden utsettes til neste år. Det bekrefter Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding. Regjeringen har ikke åpnet for normal trening for alle enda, og på det grunnlaget avlyses seriespill i breddefotballen for seniorer.



– Dette er en trist dag for forbundsstyret, 18 fotballkretser og ikke minst alle klubber og spillere som er berørt og har hatt et håp om seriespill i 2020, sier fotballpresident Terje Svendsen, og fortsetter:



– For de gjenværende seriene i senior breddefotball satt vi opp avdelinger med få lag og korte reiseavstander. Når regjeringen til tross for dette likevel ikke har åpnet opp for normal kontakttrening igjen nå, så har vi ikke noe annet valg enn å avlyse sesongen. Det er rett og slett ikke lenger praktisk mulig å gjennomføre sesongen over hele landet.



Det betyr at forbundet kansellerer sesongen for 2. divisjon for kvinner og Norsk Tipping-ligaen for menn.