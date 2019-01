Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Den tidligere Premier League-spilleren og Viasat-eksperten legger nemlig merke til at spillerne i Liverpool yter litt ekstra for treneren sin, og eksperten peker på at Pogba og co. har fått en annen glød under Solskjær.

Fjørtoft mener at den nye trivselen, spillegleden og seirene under Solskjær minner om Liverpools etter hvert markante løft under Klopp.

FOTBALLEKSPERT: Jan Åge Fjørtoft er tidligere englandsproff, sportssjef og nå fotballekspert for Viasat. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Suksess gir treneren en slags lojalitetskreditt hos spillerne. Den kan brukes om det butter litt imot. Jeg tror derfor ikke det hadde vært krise for Solskjær om de hadde tapt for Tottenham.

Fjørtoft ser mer som taler for Solskjær-suksess: Eksperten peker på at Solskjær var den spilleren som sterkest tok til seg Sir Alex Fergusons måte å tenke på, nemlig det å sette lag fremfor enkeltspillere, og gi maksimalt selv om du ikke er i startelleveren.

– Han har klubbens DNA i kroppen, noe som manglet under van Gaal og Mourinho, mener Fjørtoft.

Solskjær-krav til spillerne

Solskjær ble den første Manchester United-manageren som har vunnet sine seks første kamper i toppdivisjonen etter seieren på Wembley.

Lørdag, mot Brighton, kan Solskjær tangere Pep Guardiola og Carlo Ancelotti med å vinne sine seks første Premier Leauge-kamper i sjefsstolen.

Før kampen trakk Solskjær frem hvor viktig det er å ha nettopp klubbverdiene med seg ut på banen.

– Jeg gjentar stadig hva som kreves av lojalitet og innsatsvilje fra en United-spiller. For meg er det viktig at alle forstår hvilket ansvar de har når de er i denne klubben, sa Solskjær.

Det er et budskap nordmannen har gjentatt i flere sammenhenger, og én av spillerne som ser ut til å ha tatt ordene til seg, er Paul Pogba.

Franske Pogba var fantastisk i VM, men hadde en trist høst under José Mourinho i United. På de seks kampene under Solskjær har han scoret fire mål og hatt fire assist.

VM-HELT: Franske Paul Pogba er stjernen som sluknet under José Mourinho og skinner under Ole Gunnar Solskjær. Foto: Eddie Keogh / Reuters

– Vi har ballen mer, og vi er bedre forberedt på hvor vi skal angripe og hvor vi skal løpe. Det er mer mønster i spillet vårt, mer struktur. Det gjør det lettere for oss alle, sier Pogba til Sky Sports News.

– Det gjelder ikke bare meg. Det er laget som har suksess.

Lager «problemer» for United-sjefen

Manchester United har vært tydelig på at Solskjær er ansatt som vikar og at en ny, permanent trener blir ansatt før sesongen 2019/20. Og nordmannen har hele tiden vært klar på at det er det han er – en vikar.

De heteste navnene til å overta verdens største fotballklubb har lenge vært Tottenhams Mauricio Pochettino og tidligere Real Madrid-trener Zinédine Zidane.

– Problemet er at hver Solskjær-seier gjør det vanskeligere for United-sjef Ed Woodward. Det blir stadig vanskeligere å bare se på ham som vikar, sier Fjørtoft.

– Så langt tyder resultatene og stemningen i klubben på at Sir Alex er tilbake i Manchester United, i kroppen til en 45 år gammel nordmann fra Kristiansund, sier Fjørtoft.