Mener skiflyvning-nei for kvinner er ulovlig – nå er advokater koblet inn

«Å nekte kvinnelige skihoppere å konkurrere i skiflyvning, bare fordi de er kvinner, er kjønnsdiskriminering.»

Det skriver Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (Niso) sammen med LOs advokater i et brev til hoppkomiteen i FIS.

I brevet begrunner de kvinners rett til å konkurrere i skiflyvning gjennom juridisk lovgivning, og at direkte og indirekte diskriminering er ulovlig, ifølge et EU-direktiv.

– Det er en sterk oppfordring til å ta hensyn til det faktumet at dette er diskriminering basert på kjønn av hvilke utøvere som får lov til å utøve en øvelse innenfor idretten sin, sier Erlend Hanstveit, forbundsleder i Niso.

ULOVLIG: Niso og LO er enige om at kvinnene bør få konkurrere i skiflyvning. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Brevet ble sendt til FIS bare få dager før hoppkomiteen skal diskutere skiflyvning for kvinner i den kommende sesongen.

Til nå har svaret vært nei, men da avslaget kom for et år siden mente flere at det så lyst ut for skiflyvning for kvinner neste sesong.

Dette er Niso og LOs juridiske begrunnelse Ekspandér faktaboks Regler som idrettsorganisasjoner iverksetter som begrenser idrettsutøveres rett til å skaffe seg arbeid og bidra med tjenester må omfattes av EU/EØS-reglene om fri flyt av varer, tjenester og arbeidskraft.

Et EU-direktiv fra 2006 om like muligheter og rettigheter for kvinner og menn forbyr direkte og indirekte diskriminering.

Regler basert på kjønn er et brudd på EU/EØS-prinsippene om fri flyt av arbeidere og tjenester.

I brevet vises det også til den såkalte Bosman-dommen. EU-domstolen fastslo der at begrensninger i idrettsutøveres frie bevegelse er forbudt, med mindre begrensningene kan begrunnes i spesielle forhold.

– Ukvalifisert synsing

I brevet NRK har fått tilgang til hevder Niso at hoppkomiteens grunnlag til å avvise forslaget blant annet har vært at «skiflyvninger er farlig for kvinner».

Dette argumentet kjøper ikke sportssjef Clas Brede Bråthen.

– Det er mye ukvalifisert synsing rundt argumentasjonen. Det må vi bort fra og så må vi sørge for at denne barrieren, og barrieren om at kvinner ikke hopper i storbakke i OL, må bort. Da er vi likestilt og kan utvikle denne fantastiske idretten, sier Bråthen til NRK.

NRK har forelagt kritikken for Sandro Pertile, renndirektør for hopp i FIS. I en tekstmelding skriver han:

– Vi skal ha et komitémøte neste onsdag 13. april. Der vil temaet bli diskutert.

På NRKs oppfølgingsspørsmål om hvordan FIS stiller seg til at Niso har koblet på advokater, svarer Pertile:

– Alle representantene for de ulike skiforbundene kommer til å diskutere temaet neste onsdag. FIS’ juridiske avdeling evaluerer også posisjonen, skriver han.

På det tilsvarende møtet for ett år siden ble Norges forslag om skiflyvning for kvinner, med en finale i Raw Air, nedstemt.

Ni av de 16 stemmeberettigede vendte da tommelen ned. Blant dem var store hoppnasjoner som Østerrike, Tyskland, Slovenia og Japan, men nå tyder mye på at onsdagens avstemning vil få et annet utfall, skriver NTB.

– Nå har hopp igjen jobbet godt inn mot dette møtet, og jeg har i løpet av helgen hatt samtaler med tre av mine kolleger, skipresidentene i Østerrike, Slovenia og Tyskland. Både Østerrike og Tyskland har overfor meg bekreftet at de vil støtte vårt forslag, sier skipresident Erik Røste til NTB.

KREVER ENDRING: Clas Brede Bråthen ønsker at idretten blir likestilt. Foto: Geir Olsen / NTB

Diskusjonen har til nå handlet om hvorfor kvinner skal få konkurrere på den største hoppscenen.

Nå har debatten snudd.

– Vi mener at FIS må komme med en god grunn til hvorfor man ikke skal få lov til å drive med det, som er troverdig. De argumentene har vi enda ikke sett noe av, sier Hanstveit i Niso.

– Ikke farlig for kvinner

Hoppstjernen Silje Opseth mener at argumentene som har kommet til nå ikke gir mening.

– Hvis det er det som skal holde oss vekke fra dette en gang til så blir jeg skuffet og lei meg, sier hun.

NRK møter Silje Opseth ved Vikersund-bakken. Her har hun veldig lyst til å konkurrere.

– På en skala fra en til ti så er det 100, smiler hun.

Opseth mener det ikke er farlig for kvinner å hoppe utfor de største bakkene.

– Vi har jenter som har hoppet for 15 år siden, og det gikk fint. At vi står her i dag og fortsatt må jobbe for å sette utfor er egentlig uforståelig.

– Jeg håper det er siste kalenderen som blir lagt frem uten at vi får slippe utfor i skiflyvning, sier Opseth.

BLIR NEKTET SKIFLYVNING: Silje Opseth drømmer om å få hoppe i Vikersund-bakken. Foto: Snorre Tønset / NRK

Godtar ikke et nei

Hanstveit i Niso er klar på at de har gode argumenter til å drive saken videre. Han nekter å gi seg hvis Fis gir tommelen ned enda en gang.

– Hvis det blir et nei så er vi nødt til å se på hvordan vi skal forfølge dette videre. Vi kommer ikke til å slå oss til ro med et nei, sier han.

– Hvorfor tenker dere at det er viktig med et ja til skiflyvning for kvinner?

– Det føyer seg i rekken av beslutninger som blir tatt på dårlig grunnlag, som handler om at menn er bedre skikket til å hoppe. Man har hoppet bukk over de gode argumentene, og det kan vi ikke godta lenger, sier forbundslederen i Niso.