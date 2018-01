Mener Sergej Ustjugov er den store taperen

Dagens sprintrenn i Tyskland ble avlyst etter ekstreme forhold på skistadion. Reklameplakater og trær ble revet over ende av den sterke vinden.

Arrangørene har meldt at Tour de Ski fortsetter som planlagt, med fellestart i fri teknikk i morgen. Det vil si at den klassiske sprinten utgår fra programmet. Det mener Cramer er en feil avgjørelse.

– Vi er ikke glad for denne avgjørelsen. Nå er det bare en sprint i Touren. Vi tror det er mulig å ha sprinten i morgen, og ha fellesstarten på fridagen i stedet. Det er fint mulig å kjøre gjennom hele programmet, sier han.

Vil gå sprinten på hviledagen

Han håper fortsatt å kunne påvirke arrangørene til å endre avgjørelsen sin.

– Utøverne kan fint gå den klassiske sprinten på fridagen som er på fredag. Jeg vet det er utfordringer på grunn av TV-tiden og slikt, men vi tror det er mulig, så vi vil spørre igjen.

– Er Sergej Ustjugov skuffet?

– Ja så klart. Hadde han fått gått sprinten kunne han fått en del bonussekunder, men nå er ikke det mulig.

HÅPER AT PROGRAMMET BLIR ENDRET: Marcus Cramer håper at sprinten kan gå på hviledagen. Foto: Arild Samsvik / NRK

– Fordel for Cologna og Sundby

Med tre konkurranser igjen leder Dario Cologna foran Ustjugov og Alexander Bolshunov. Martin Johnsrud Sundby er på sjetteplass litt over minuttet bak sveitseren.

Cramer mener Ustjugov er den store taperen blant disse, etter at sprinten ble avlyst.

– Dette er en god avgjørelse for Dario Cologna og Martin Johnsrud Sundby, men ikke bra for Sergej. Jeg tror heller ikke Alex Harvey er glad for dette.

Den norske landslagssjefen Vidar Løfshus skjønner på sin side arrangøren godt.

– Vi synes det er riktig at de avlyste sprinten i dag, og vi synes det er riktig at de forholder seg til det programmet som er satt, sier Løfshus, som tror flere norske sprintere står av Tour de Ski før neste renn.