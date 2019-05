Casper Ruud spiller 1. runde av French Open klokken 11.00. Hør kampen mot Ernests Gulbis i videovinduet over.

For første gang har Casper Ruud fått direkte innpass i en Grand Slam-turnering. I fjor røk han ut i andre kvalifiseringsrunde.

Men i år er det en sterkere og smartere Ruud som entrer grusbanen i Frankrike, mener spillerens anaylysesjef Øyvind Sørvald.

– Han sto på denne banen for nøyaktig et år siden. Hastigheten har blitt større, backhanden er bedre og han er fysisk sterkere. Ballkontrollen bevares i større hastighet og det er det som er forskjellen på der han er nå og de ti beste, sier han til NRK.

– Har en spinn som Nadal

For i år skal Ruud være bedre trent enn noen gang. Teknisk sett har dette resultert til en spinn man vanligvis ser hos verdens beste spillere, som blant annet Rafael Nadal forteller trener og far Christian Ruud.

EKSTREM SPINN PÅ BALLEN: Trener og far Christian Ruud forteller at sønnen har en ekstrem spinn på ballen, ilikhet med Rafael Nadal. Foto: Carl-Andreas Wold / NRK

– Casper har litt mer spinn enn de andre, spesielt i forehand og det er klart at det hjelper på grus når det spretter litt høyere. «Rafa» er et godt ekspemepel på en spiller som har veldig mye spinn og det har han hatt en fordel av i mange år.

I tillegg passer baneforholdene Ruud ekstra godt. French Open spilles på grus som er favorittunderlaget til 20-åringen fra Snarøya.

– Jeg liker at det spretter litt opp for det gir mitt grusspill effekt, sier Ruud til NRK.

– Banene her er ganske harde og da spretter ballen høyere som er en fordel for Casper, særlig hans forehand. Det er ikke slik for alle, legger Sørvald til.

– I form enn han jeg møter

Til tross for at han tapte den siste treningskampen lørdag, er Ruud positiv før søndagens første kamp mot Ernests Gulbis. 30-åringen fra Latvia er ranket som nummer 80.

– Jeg har spilt mye bra tennis og turneringer opp mot French Open og fått trent mange bra dager her nå så jeg føler jeg er så klar som jeg kan få blitt, sier Ruud.

– Du ser sterkere ut og det må være en fordel når dere skal spille fem sett?

– Jeg har trent mye fysisk de siste årene men best av fem sett tar på. Men jeg tenker at jeg er bedre i form enn han jeg møter og da er det enklere å opprettholde en god intensitet og et godt spill over en lengre periode.

TOMMEL OPP: Casper Ruud sier han gleder seg til en spennende og morsom kamp mot Gulbis. Foto: Carl-Andreas Wold / NRK

Mange frykter Ruud

Mental styrke kan også telle positivt.

– De vet at han er den mentale sterke spilleren de ikke vil møte, så de forbereder seg enda mer, sa Sørvald til Eurosport lørdag.

Men teamet tar ikke lett på oppgaven.

– Gublis har vært nummer ti i verden, vært i semien her, slått Federer og har et veldig høyt nivå. Det positive er at casper har spilt bra i det siste, så hvis han kan få til sitt beste spill så har han en fear sjanse til å vinne mot Gulbis.