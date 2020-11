Mener rivalen minner om Northug: – Han må endre seg

Etter at Martin Fourcade la opp, er Thingnes Bø kjempefavoritt til å vinne verdenscupen sammenlagt for tredje år på rad. Men selv om han og broren Tarjei Bø har flere verdenscupseire enn resten av de mannlige skiskytterne i verdenscupen til sammen, så føler han ikke at han mangler en rival.

– Det blir for dumt å si ja, for de andre har ikke fått sjansen til å bli min nye rival ennå, sier 27-åringen.

To franskmenn som peker seg ut, Quentin Fillon-Maillet og Émilien Jacquelin. Førstnevnte anses som Fourcades arvtaker.

– På kort sikt blir Quentin den sterkeste totalt sett. Jeg føler Jacquelin er mer en humørløper, tidlig i karrieren, og han nok må endre seg litt for ikke å få nedturene han har hatt. Blir han stabil så vet vi hva han kan på sitt beste, mener Thingnes Bø.

MEDALJEFANGST: Franske Quentin Fillon Maillet (f.v.), Johannes Thingnes Bø og Emilien Jacquelin med medaljefangsten sin etter VM-fellesstarten. Foto: Berit Roald / NTB

– Er litt Petter Northug

25 år gamle Jacquelin tok VM-gull på jaktstarten og bronse på fellesstarten i Anterselva, men hadde også flere svake plasseringer forrige sesong.

– Jacquelin er god på å gå i rygg og ikke gjøre så mye av grovjobben selv. Han drar omtrent aldri med mindre det var Fourcade som lå bak. Han skylder Fourcade hele karrieren sin, slår Thingnes Bø fast.

– Styrken hans er at han er litt Petter Northug, som er god på avslutning og prøver å utnytte det til det fulle, legger han til.

GOD STEMNING: Frankrike og Norge bodde på samme hotell under VM, og hadde felles kakefeiring etter jaktstarten. Foto: Berit Roald / NTB

Jacquelin selv mener også Fillon-Maillet er Bøs heteste utfordrer, og tar seg ikke nær av småstikkene fra nordmannen.

– Det er helt sant at jeg er en humørløper. Om jeg ikke er i godt humør, så er jeg ikke noe god. Jeg foretrekker jaktstarter, sprint og individuell start har jeg ikke like mye glede av. Jeg må jobbe med fokuset mitt der, sier han åpenhjertig til NRK.

Ønsker ikke hjelp

Skiskytteren forteller at han kan være veldig langt nede når det går dårlig, og at han da ikke har evnet å snu tankene til det positive. Men han vil ikke bruke mental trener for å forbedre selvtilliten.

– Jeg føler meg sikker på at hvis man kan vinne mot seg selv alene så gir det deg større effekt, så jeg vil ikke jobbe med noen. Det er ikke bare i sport, men i livet også. Man lærer mye om seg selv når man har disse følelsene, og må jobbe med dem, forteller Jacquelin.

– Hele mentaliteten min må endres for å kunne vinne sammenlagt, men jeg tror jeg vil nærme meg Johannes i år, legger han til.