Mener Polen-sjefen forsøker å legge press på Tande

Det sier Polens landslagssjef foran onsdagens renn i Innsbruck. Ekspertene er enige om at Daniel-André Tande, hoppukeleder Kamil Stoch og Stefan Kraft er de store favorittene.

Stefan Horngacher derimot har konkludert med at det store favoritten kommer fra Norge.

– For meg er det slik. Tande holder veldig bra nivå. Jeg liker stilen hans. Han har også vært veldig stabil denne sesongen, sier Polen-treneren til NRK.

Kraft best

Horngacher mener det ser «ok ut» for hans egen elev Kamil Stoch. Han sto over kvalifiseringen i går mens resten av hopperne i teten testet formen.

Tande hoppet 132 meter og var femte best i kvalfiseringen der ingen kunne gjøre noe med den østerrikske hjemmefavoritten Stefan Kraft.

– Tande gjorde et godt hopp, ikke 100 prosent, men det er bare fint for da har han noe å jobbe med. Han var to meter bak Kraft. Det er ikke altfor mye. De to og Stoch vil kjempe om sammenlagtseieren, sier den norske landslagstreneren Alexander Stöckl til NRK.

– Horngacher mener Tande er den store favoritten?

– Det er jeg usikker på. Jeg tipper han bare vil legge press på Daniel.

Sto over

Stoch forklarer at han sto over kvalifiseringen siden han hadde levert gode treningshopp og ville spare krefter til onsdagens renn.

– Det kan være en psykoligsk fordel for Stoch. Han vet han hopper godt, drar hjem og sparer energi, sier NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

– Jeg føler jeg sparer meg mer enn nok ellers. De andre hopper 10-20 hopp mer enn meg i uka, så dette går helt greit, svarer Daniel-André Tande konfrontert med at Stoch valgte å hvile i går.

PS! Hele det østerrikske laget sliter med sykdom. Michael Hayböck har trukket seg fra dagens renn, mens Stefan Kraft står over prøveomgangen, men stiller til start i Innsbruck. Også Severin Freund har reist hjem.