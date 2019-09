Mener norsk bragd vil endre maktbalansen i Skandinavia

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Utgangspunktet for Lars Lagerbäck er like vanskelig som det er klart: Norge må vinne i Stockholm for å gå forbi Sverige og feste grepet om 2.-plassen bak Spania.

Hvis Norge taper, er EM-kvaliken i praksis over sett med norske øyne.

Det er også det mest sannsynlige. Ikke bare fordi Sverige er favoritter på hjemmebane, men også med tanke på Sveriges og Norges kvalik-historikk.

Svenskene har stått overfor liknende kamper mange ganger, og vunnet, mens Norge ikke har vært i et mesterskap siden Erling Braut Haaland ble født – i 2000.

I mellomtiden har Sverige reist til tre VM og fire EM.

– Regelen er at Sverige vinner. Revolusjonen er at Norge vinner, sier Aftonbladets fotballkommentator Simon Bank.

– En «game changer»

Der Sverige-sjef Janne Andersson ikke tror landslagenes historie har noen betydning før søndagens batalje, er Bank av en annen oppfatning.

Enkelt og greit fordi han tror erfaringen fra slike avgjørende kamper gir en trygghet. Sverige har gjort det så mange ganger før.

– Når man ser på den moderne historien, er Sverige et lag som spiller sluttspill, gjør gode kamper, vinner på hjemmebane og har bedre resultater enn Norge. Hvis Norge skulle slå Sverige og ta seg til EM, vil det være en «game changer». Det vil forandre maktbalansen i Skandinavia, mener Bank.

FØLGER SVERIGE: Aftonbladet-kommentator Simon Bank. Foto: Sindre Murtnes / NRK

Kommentatoren påpeker Norge har et veldig spennende landslag med mange gode, unge spillere, som naturlig nok kan bli enda bedre på sikt. Talentfabrikken i Norge er kanskje den største i moderne tid, mener Bank.

Han er overrasket, i positiv forstand, over at Lagerbäck har turt å slippe til mye ungt på A-landslaget.

Det motsatte oppgjøret på Ullevaal, hvor Norge rotet bort en tomålsledelse, viste også at det kan bli en jevn batalje i Stockholm.

NRK-ekspert Morten Morisbak Skjønsberg mener i likhet med Bank at det svenske overtaket først og fremst ligger i erfaringen.

– Det er flere spennende og yngre spillere på det norske laget, men i en sånn type kamp kan det være noe av utfordringen, sier Skjønsberg.

– Sverige er litt mer solide. De vet hva som skal til. De går i kampen og jobber steinhardt. Du vet hva du får, sier Skjønsberg.

– Kan slåss mot alle

Blant de mest rutinerte er Sverige-kaptein Andreas Granqvist (34). VM-helten fra 2018 har riktig nok ikke vært like imponerende det siste året, men svensken vet definitivt hva som kreves i slike kamper.

KAPTEIN: Andreas Granqvist. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

34-åringen trekker frem stabiliteten når han skal forklare hvordan Sverige gang på gang har nådd sluttspill med Norge på sidelinjen.

– Vi gjør sjelden dårlige kamper. Vi er gode hjemme. Vi er trygge og har fansen bak oss. Alle vet nøyaktig sine oppgaver. Det er en jevn gruppe som kan slåss mot alle lag, sier Granqvist.

Etter søndagens oppgjør har begge nasjoner følgende gjenstående kamper: Malta (borte), Spania (hjemme), Romania (b) og Færøyene (h).

Uansett resultat i Stockholm har både Sverige og Norge en ekstra mulighet til å nå EM-sluttspillet gjennom nasjonsligaen. Da venter en eventuell semifinale (én kamp) og finale (én kamp) til våren.