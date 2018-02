Martin Johnsrud Sundby, Johannes Høsflot Klæbo, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger går søndagens 30 km fellesstart med skibytte for Norge.

En av deres tøffeste utfordrere blir Alex Harvey fra Canada. Overfor NRK innrømmer den regjerende verdensmesteren på femmil at han er overrasket over det norske uttaket.

– Det er kanskje ikke i Klæbos beste interesse, sier Harvey.

– De tre andre er rake motsetninger til Klæbo, men det er kanskje sånn de vil spille kortene sine. For meg ser det ut som plan A er å kjøre veldig hardt fra tidlig i løpet, med Holund og Krüger som setter fart tidlig, og etter hvert Martin, analyserer kanadieren.

Spår fyrverkeri

Johannes Høsflot Klæbo har lekt med resten av verdenseliten i spurter det siste året. Lav fart og massespurt ville sånn sett gjort ham til storfavoritt.

Skal de tre andre norske vinne, er de avhengige av å riste av seg flest mulig – og definitivt Klæbo. Den interessen deler de med alle andre i feltet. Selv ikke Alex Harvey har gode erfaringer med å spurte mot det norske stjerneskuddet.

Derfor regner Harvey med stor fart.

– Det er mange ulike scenarioer, men det mest sannsynlige scenarioet er fyrverkeri på de to siste rundene i skøyting, med Martin som sjef. Men vi må tilpasse oss til det som skjer, påpeker han.

– Norge viser kortene

– Er du overrasket over det norske uttaket?

– Jeg er overrasket over at de bare har én spurter. De viser kortene. De kommer til å gjøre det hardt med de tre andre, sier Harvey.

Han trodde Finn-Hågen Krogh ville få sjansen:

– Jeg så tremila i NM på TV, jeg så at Finn-Hågen virket veldig sterk. Han ble bare nummer tre, men han hadde et uhell tre kilometer før mål, og Sundby stakk akkurat da han tok igjen gruppa. Jeg så en plass for ham på laget. Men spørsmålet er: hvem sparker du ut? Simen har vunnet verdenscup, Martin må du ha på laget og Hans Christer var på pallen på denne distansen i verdenscupen på Lillehammer, så det er et luksusproblem.

Selv om den norske taktikken paradoksalt nok kan gjøre det vanskeligere for Norges unge superstjerne å vinne OL-gull, holder Harvey en knapp på Klæbo som den største favoritten.

– Vi prøvde å gjøre det hardt for ham i tremila på Lillehammer, men vi kunne ikke kvitte oss med Johannes. Jeg vet ikke hvor hardt det må være for å bli kvitt ham, så kanskje er det den beste taktikken Norge har valgt, sier Alex Harvey.