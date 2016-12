Mener Norge vraker den største medaljekandidaten

Det er en halvannen uke siden Jakob Ingebrigtsen parkerte feltet i U20-klassen i EM i terrengløp og tok gull. Han er bare 16 år, men kanskje Norges største friidrettshåp.

Onsdag ble Norges satsing frem mot Tokyo i 2020 offentliggjort, men stortalentets navn var ikke å se blant utøverne i «Team Tokyo», satsingsgruppen frem mot lekene. Derimot fikk 16-åringen plass i «Team Berlin», satsingsgruppen frem mot EM i den tyske hovedstaden i 2018.

Vraker veteranene

Det får NRK-kommentator Jann Post til å reagere.

– Hvis man skal ha en ung profil på et ungt lag bør man kanskje ha med den største medaljekandidaten Norge har.

– Er du overrasket eller er det naturlig?

– Man vil kanskje tenke at han er for ung, men begge brødrene hans er der og han er en mann som kan gjøre det veldig bra i Tokyo. Han har gjort det svært bra på seniornivå allerede. For min del kunne de ha tatt ham ut, sier Post til NRK.

I onsdagens uttak var det flere veteraner som Ezinne Okparaebo, Jaysuma Saidy Ndure og Ingvill Måkestad Bovim som ble vraket til «Team Tokyo». Post mener at det symboliserer at de har tatt ut et lag for fremtiden.

– Hvis man først skulle gjøre det mener jeg at det største medaljehåpet ikke er der. Nemlig Jakob Ingebrigtsen. Han er 16 år og vil være 20 år i Tokyo. Hvis man mener alvor med at man vil ta medalje i Tokyo, synes jeg han kunne vært med allerede nå, forteller Post.

Rodal: – Litt igjen

NRK-ekspert Vebjørn Rodal forstår at Ingebrigtsen er utelatt.

– Til tross for godt nivå er det litt igjen før han er en internasjonal utøver i seniorsammenheng. I 2020 er han fortsatt en ung utøver i seniorsammenheng, men hvis han fortsetter utviklingen kan han være kandidat i Tokyo. Han har vist potensialet, sier Rodal.

Toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, Håvard Tjørhom, forsvarer utelatelsen av 16-åringen, og sier at han kan få sjansen i OL dersom han er god nok. Selv om Jakob Ingebrigtsen ikke er med i «Team Tokyo» håper Tjørhom at han kan flyttes opp om ting endrer seg.

– Han viste en enorm styrke senest i terreng-EM i Italia. Det er klart at vi vil følge med ham. Alder er ingen begrensning, forteller Tjørhom til NRK.

«Team Tokyo» Ekspandér faktaboks Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL

Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL

Håvard Haukenes, Gular (Norna-Salhus IL fra 1.1.2017)

Karsten Warholm, Dimna IL

Sven Martin Skagestad, Norna-Salhus IL

Sondre Nordstad Moen, SK Vidar

Isabelle Pedersen, IL i BUL

Hedda Hynne, Strindheim IL

Karoline Bjerkeli Grøvdal

Amalie Iuel, IL Tyrving