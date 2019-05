Mener Norge var naive i tap mot VM-favoritt

Russland – Norge 5–2 (2–0, 2–0, 1–2)

– Jeg synes vi har et bra tempo i kroppen, men blir straffet hardt for utvisningene, ellers er det en bra kamp av oss, oppsummerer kaptein og målscorer Jonas Holøs til NRK etter tapet.

Norge kunne knapt fått en vanskeligere åpningskamp i ishockey-VM i Slovakia. På motsatt side av isen stod nemlig en av storfavorittene, Russland.

Men selv om de norske gutta slo godt ifra seg på isen i Bratislava i starten av oppgjøret, var det lite å gjøre da russerne satte på tempoet og finspillet, og etter ni minutter sendte Jevgenij Dadonov Russland i ledelsen i overtall.

– Unødvendige utvisninger

Og over-/undertall skulle også vise seg å bli et nøkkelord. Da landslagssjef Petter Thoresen møtte NRK dagen før kamp, var han klar på at det ble viktig å unngå utvisninger.

Nikita Kutsjerov har herjet i NHL denne sesongen, og satt inn 3–0 til Russland i andre periode. Foto: VASILY FEDOSENKO / Reuters

For at Russland er enda flere hakk over Norge i overtall viste de virkelig i andre periode, på 2–0 til russerne.

I undertall stod Norge nærmest å så på at NHLs poengkonge Nikita Kutsjerov enkelt banket inn 3–0. Og kun et drøyt minutt senere økte Jevgenij Dadonov – i en ny undertallsperiode for Norge.

– Vi må gå i oss selv, og holde køllene unna og være på rett side, men vi skal være fornøyd med at det ble som det ble. Å unngå utvisninger er nøkkelen i alle kamper, for i fem mot fem er vi ikke så langt unna de beste lagene, mener Holøs.

– Det er herlig innsats og moral i det vi holder på med, men så er vi litt naive i deler av spillet. Vi drar på oss noen unødvendige utvisninger der vi taper pucken på feil sted. At vi slipper inn tre mål i undertall er det som er minus, ellers gjør vi en kjempekamp, forteller landslagssjef Petter Thoresen.

Nydelige norske mål

PERLE: Jonas Holøs fastsatte sluttresultatet til 5–2 i favør Russland. Foto: VASILY FEDOSENKO / Reuters

Det var kun spilt et drøyt minutt av tredje periode da Nikita Gusev økte til 5–0. Men så handlet resten av kampen om Norge, og til slutt kom også den første VM-scoringen.

Et flott norsk angrep, hvor Alexander Reichenberg spilte fri Thomas Valkvæ Olsen, som limte pucken i krysset.

Og kort tid senere gjorde Andreas Martinsen forarbeidet da Jonas Holøs så åpninger i det russiske forsvaret. Fra blålinja smalt han til – rett i nettet. Dermed ble ikke sifrene på langt nær så stygge som de kunne.

– Jeg fikk pucken litt senere enn jeg ville ha den av Martinsen, men så får jeg et bra treff og den går inn heldigvis og det var deilig å se, sier Holøs til NRK.

Skuddstatistikken viste 27–27 da dommeren blåste av kampen.

– Jeg hadde ikke trodd det da vi gikk på, men vi har troa på det vi holder på med. Vi må bare være veldig kyniske på hvor vi mister pucken. I tredje periode spiller vi enkelt og scorer også to fine mål, forklarer Thoresen.

Lørdag venter nok en tøff motstander for Norge. Da står Tsjekkia på andre siden av isen.