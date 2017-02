Mener NFF har ødelagt karrieren hans: – Jeg har følt meg som en dømt person

I nesten fem år har Saif Haydar Jafar kjempet for å få renvasket navnet sitt.

Han er én av tre fotballspillere som onsdag ble frikjent i Borgarting lagmannsrett i den såkalte kampfiksingsaken, hvor to menn ble idømt fengselsstraffer på opptil to og et halvt år.

– Det har vært veldig mye vanskelig. Jeg har følt meg som en dømt person i en veldig lang periode. Man kan nesten ikke gjøre noe, når du ikke kan spille fotball, forteller 29-åringen til NRK.

Jafar ble først frikjent i tingretten i 2015, men saken ble anket av påtalemyndigheten. Nå er han igjen frikjent, denne gangen i lagmannsretten.

Dette er kampfiksingssaken Du trenger javascript for å se video.

Vil gå til søksmål mot NFF

De tidligere Follo-spilleren vil nå gå til sivilt søksmål mot Norges Fotballforbund (NFF).

Da saken pågikk, gikk forbundet ut til norske klubber og anbefalte dem å ikke bruke eller signere spillerne som var involvert i saken.

Det mener Jafar og hans advokat, Pål Eriksrud i Osloadvokatene, har ødelagt for fotballkarrieren hans.

– Dette har vært en belastning for min klient i nesten fem år. Det har vært direkte ødeleggende for hans fotballkarriere. På det tidspunkt dette skjedde, hadde han fått tilbud om en proffkarriere. I realiteten betydde det at han ble utestengt fra all fotball, sier advokaten.

Jafar mener han har gjort sitt beste for å samarbeide med både politiet og NFF for å bevise sin uskyld, men sier han ikke er blitt trodd.

– Når man kommer med en anbefaling om ikke å bruke disse spillerne før det har kommet en konklusjon, så er man dømt. Får du ikke gjort jobben din, så er du på en måte sparket, sier han.

FERDIG: – Det er veldig godt å være ferdig, selv om karrieren har blitt ødelagt, sier Saif Haydar Jafar som nå er frikjent i kampfiksingsaken. Du trenger javascript for å se video. FERDIG: – Det er veldig godt å være ferdig, selv om karrieren har blitt ødelagt, sier Saif Haydar Jafar som nå er frikjent i kampfiksingsaken.

NFF: – Vi gjorde riktig

ANGRER IKKE: Direktør for konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn, mener de har gjort rett, og sier at et eventuelt søksmål bør rettes mot påtalemyndigheten. Foto: NRK

Fotballforbundet mener de ikke har gjort noe galt.

– Vi gjorde riktig og gikk til politiet med den informasjonen vi satt på. Vi angrer ikke på det i dag, og domfellelsen viser også at det var riktig, sier direktøren for NFFs konkurranseavdeling, Nils Fisketjønn.

Han understreker at de ikke påla klubbene forbud mot å signere de involverte spillerne, og at klubbene sto fritt til å følge henstillingen eller ikke.

– Jeg har stor forståelse for at dette er en påkjenning for spillerne, spesielt når det har dratt ut i så lang tid. Men det er politiet og politimyndighetene som har gått til tiltale, sier han.