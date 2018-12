Mener Manchester United gambler: – De bare håper på det beste

– Har han vist at han er en god manager på toppnivå? Nei. Har han det som trengs? Nei. Jeg vet det bare er seks måneder, men det er der jeg ser parallellene med Moyes og Giggs, sier Sam Lee, som er Manchester City-korrespondent for Goal.

TIDLIGERE TRENER: David Moyes fikk sparken mindre enn et år etter at han ble ansatt som manager. Foto: Scott Heppell / AFP

Lee, som altså er tettest på Uniteds erkerival, mener de rødkledde bare «håper på det beste» når de ansetter Solskjær.

På Twitter trakk han først en parallell til ansettelsene av David Moyes og Ryan Giggs. Eksperten modererte seg senere og mente at Giggs var den beste å sammenligne Solskjær med.

At han kjenner til klubbens historie, mener Lee ikke holder.

– Du kan ikke bare komme inn og ordne opp bare fordi du er en tidligere United-spiller. Hvis det hadde vært en vanlig intervjuprosess, er jeg sikker på at han ikke ville fått jobben, sier Lee til NRK.

«United-måten»

Moyes ble valgt av Sir Alex Ferguson, og Lee mener Manchester United igjen tenker på samme måte.

NRKs fotballskribent Thore Haugstad mener ansettelsen av Solskjær viser at Manchester United ikke vurderer sine kandidater på samme måte som andre klubber.

– Det er «United-måten» å tenke på. Jeg tror ikke at det har blitt tenkt gjennom nøye nok. Jeg tror United bare håper på det beste, sier Lee.

Mange har uttrykt sin støtte til både Manchester United og Solskjær etter at nordmannen fikk jobben som midlertidig manager.

Samtidig er flere er skeptiske til ansettelsen. Sportssjef i Cardiff-avisen Wales Online, Paul Abbandonato, ble overrasket over at valget falt på Solskjær etter den svake sesongen i Cardiff.

– Han var en katastrofe av en manager i Cardiff. Opplevelsen klubben fikk var preget av kaos og forvirring, sier Abbandonato til NRK.

Ønsker å angripe

Abbandonato understreker likevel at han skiller de to managerjobbene. Spillestilen som ikke funket for Wales-klubben, er akkurat den Manchester United trenger, mener sportssjefen.

– Da han var i Cardiff lovet han eventyrlig angrepsfotball, noe som er akkurat hva Manchester United trenger etter årene med kjedelig fotball under Mourinho. Han får mye bedre spillere å jobbe med der, så det kan være det passer.

Han tror også at Solskjær vil takle presset som oppstår i en så stor klubb. Og det kommer godt med at Solskjær er en favoritt blant supporterne, påpeker Abbandonato.

– Én ting jeg kan si om Solskjær er at på tross av alle problemene, var han alltid jovial og vennlig mot både media og fansen.

Lørdag returnerer han til nettopp Wales og Cardiff som trener for Manchester United.

– Cardiff City Stadium, fylt opp med 33 000 tilskuere på en kveldskamp, kan være en skremmende arena. Det er ironisk at hans første kamp er tilbake her i Sør-Wales. Jeg vet om mange som ikke kommer til å klappe for ham på grunn av de vonde minnene fra tiden han var sjef her, avslutter Abbandonato.