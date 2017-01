Mener Lundby blir gullgrossist i VM: – En av de største gullkandidatene vi har

Kun 22 år gammel har Lundby en lang karriere bak seg i hoppbakken.

UNGT TALENT: Maren Lundby ble nummer tre under NM i hopp i Vikersund i 2009. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Siden hun var 14 år gammel har hun nemlig vært en del av det norske landslaget.

– Det har vært en fin utvikling. På den tiden var jeg med mest for å lære, sier hun.

Åtte år senere er læringsperioden over. Etter to seirer i verdenscupen denne sesongen (Russland og Japan) regnes hun av mange som et av Norges største gullhåp i Lahti.

– Det føltes veldig bra. Sara Takanashi (tidligere verdensmester og verdenscupvinner) har vært uslåelig, og da var det deilig å vise at det er mulig å ta henne, sier Lundby.

Les: Lundby tok historisk verdenscupseier

– Et fantastisk eventyr

Før årets sesong var et av målene til Lundby å ta sin første verdenscupseier. Det andre er å vinne Norges første gullmedalje i hopp for kvinner i VM.

– Jeg skal gjøre alt som står i min makt for å få til det, forteller skihopperen.

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen har lenge visst at Maren Lundby har et stort potensial, og er ikke overrasket over at hun nå kjemper i verdenstoppen.

– Hun er et produkt av at arbeid over lang tid gir resultater. Jeg vil si at hun har det største makspotensialet av alle, sier hoppeksperten.

– Jeg vil si at hun er en av de største gullkandidatene vi har til VM, sier han.

Her får han støtte av Lundbys landslagskollega Line Jahr, som for tiden er ute av laget på grunn av skade. Hun mener vi kun har sett begynnelsen.

– Det vi ser nå er nok bare starten på et fantastisk eventyr. Hun kommer til å være med å kjempe i toppen i mange år fremover, sier hun.

HOPP-TRIO: Annette Sagen, Line Jahr og Maren Lundby. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– En bestemt dame

Jahr har fulgt karrieren til Maren Lundby siden hun kom på landslaget som beskjeden tenåring.

– Jeg delte rom med henne og det var sånn at jeg følte at jeg måtte sitte med fiskestang og dra ordene ut av henne. Men hun var en bestemt ung dame og viste at hun hadde noe i seg som skihopper.

– Hun har alltid vært veldig voksen i hodet som idrettsutøver. Hun begynte veldig tidlig å være en 24-timers utøver. Fra hun var 16–17 år har alt handlet om skihopping.

Hopp-pioner i Norge, Anette Sagen, var også på lag med Lundby.

– Hun har jobbet veldig hardt og veldig lurt over lang tid. Det pleier å vise seg at det er det som fungerer.

– Maren kan nå så langt som hun bare vil. Jeg ser ingen grunn til at hun ikke kan bli den neste Takanashi, mener Sagen.

Maren Lundby hopper verdenscup i japanske Zao fredag kl 09.00.