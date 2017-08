Mener Johaug bør saksøke skiforbundet

– Hovedregelen i Norge er at man har et erstatningsansvar, det vil si at hvis man viser en uaktsomhet som påfører en annen person økonomisk tap, plikter vedkommende å erstatte det økonomiske tapet, sier Haug.

Han har personskade, avtaler og kontrakter som sine spesialområder.

BØR SAKSØKE: Advokat Helge Husebye Haug synes det er pussig om Johaug ikke går til erstatningssøksmål mot skiforbundet. Foto: Knut Brendhagen / NRK

Haug mener at skiforbundet har dette ansvaret siden tidligere landslagslege Fredrik S. Bendiksen har tatt på seg ansvaret.

– Slik jeg har forstått saken, har legen innrømmet dette, og da skal det kunne gi grunnlag for et erstatningsansvar.

Han får støtte av advokat Christian Lundin i NES-Lundin, som har erstatnings- og forsikringsspørsmål som spesialfelt.

– Her handler det om hvor man plasserer ansvaret, altså hvor skal risiko for skade og tap plasseres. Johaug har signert en kontrakt med skiforbundet, der det fremgår at hun må lytte til legens råd, sier Lundin.

Skiforbundet endret utøverkontrakten i kjølvannet av dopingsaken. Da ble det også presisert at «utøver har det objektive ansvaret for alt som kommer i kroppen».

– Kan ikke se for meg at det er aktuelt

– Hun fulgte det rådet hun fikk, og det fikk fatale konsekvenser for henne. Her har legen forsømt seg, og gitt henne feil råd. Det er slik jeg ser det en erstatningsbetingende handling, og Johaug kan kreve erstatning for det tapet hun blir påført, mener Lundin.

Therese Johaugs manager Jørn Ernst avviser et søksmål mot skiforbundet, men advokat Christian B. Hjort vil ikke utelukke det.

– Johaug har kun hatt fokus på sin egen dopingsak. Vi har ikke brukt energi på noen andre spørsmål enn å forsøke å komme best mulig ut av selve dopingsaken, sier Hjort.

– Men utelukker du et økonomisk søksmål?

– Jeg utelukker ingenting. Men med det fokuset som Therese har hatt på saken, og hele hennes holdning til den situasjonen hun har havnet i, så kan jeg ikke se for meg at det er aktuelt med noen videre oppfølging fra hennes side.

Uttalelsene får Haug til å stusse.

– Det er naturligvis frivillig å saksøke, men jeg synes det er litt pussig om man ikke forfølger det.

– Systemsvikt

Selv om Bendiksen har tatt på seg ansvaret i saken, peker CAS-ekspert og jurist Robin MacKenzie-Robinson på ledelsen i Norges Skiforbund.

Han mener Johaug-saken vitner om en stor systemsvikt.

– Det er nesten vanskelig å sette ord på det. Jeg skjønner ikke hva de (ledelsen) har tenkt eller ikke tenkt. Det er uforståelig at reglement ikke er blitt kommunisert bedre til utøverne. Det er like overraskende at det ikke var på plass før Sundby-saken. Det er gamle premisser som har vært der lenge, sier MacKenzie-Robinson.

Johaug forklarte under høringen i domsutvalget at hun knapt visste om antidopingprogrammet Ren Utøver, og skistjernen hadde ikke registrert seg i systemet eller gjennomført antidopingopplæringen før 14. oktober – noe skiforbundet tok selvkritikk for.

I granskningsrapporten fra februar, som først og fremst tok for seg bruken av astmamedisin, ble det også avdekket manglende kunnskap om antidoping.

Kommunikasjonssjef Espen Graff i Norges Skiforbund skriver i en SMS til NRK tirsdag kveld at han ikke har mulighet til å kommentere saken før onsdag.

NRK har heller ikke lyktes å komme i kontakt med landslagssjef Vidar Løfshus eller skipresident Erik Røste tirsdag kveld.

– Dette har vært to saker som ikke burde skjedd. Vi har brukt mye tid på rutinene, og det har vært vårt og mitt fokus, svarte Røste på spørsmål fra NRK om han tar noe ansvar tirsdag formiddag.