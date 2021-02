Mener ingen er like utspekulert - savner likevel Fourcades «skitne» triks

Det er få gode skiskyttere de siste årene som ikke har en historie om en spesiell kamp mot Martin Fourcade.

– Han er den mest utspekulerte skiskytteren jeg har konkurrert mot, men han holdt seg jo alltid innenfor reglene. Han likte litt det spillet der, mener Tarjei Bø.

– Han var en uforutsigbar løper. Han brukte både skitne triks og andre helt rettferdige triks, og prøvde å skape en usikkerhet hos konkurrentene, minnes Emil Hegle Svendsen.

Han møtte franskmannen i en rekke dueller opp igjennom årene, og husker én gang han ble forbannet. Fourcade gikk tett i rygg på ham inn på siste skyting under en jaktstart i Kontiolahti i 2017. Det endte med at begge snublet inne på matta. Seieren i rennet glapp for begge to, etter påfølgende bomskudd. Etter rennet ble det en liten oppvask.

– Det var helt bevisst for å sette meg ut. Han mener jo ikke å gå på skia mi, men det kommer av at han går tett på. Når begge bommer, blir det litt for dumt, sier Svendsen.

TAKLING: Martin Fourcade måtte si unnskyld til Emil Hegle Svendsen etter dette uhellet i Kontiolahti for fire år siden. Du trenger javascript for å se video. TAKLING: Martin Fourcade måtte si unnskyld til Emil Hegle Svendsen etter dette uhellet i Kontiolahti for fire år siden.

– Jeg var ikke perfekt

Fourcade sier seg enig i at han kunne ha en spesiell måte å angripe spesielt fellesstarter og jaktstarter på, siden han ikke var den sterkeste spurteren. Men han synes ikke selv at han gikk for langt, selv om han både kunne tråkke på ski, ta innersvinger og sperre for andre i kamp om seieren.

– Nei, jeg tror ikke det. Når man ser detaljer i en og en konkurranse, så kan man finne noe som ikke var perfekt. Jeg var ingen perfekt mann. Men når man ser det totale bildet så er det greit å gå på skiene til noen en gang eller to, men noen ganger skulle man ikke gjort ting som man gjorde.

– Har det kostet vennskap?

– Jeg tror ikke jeg mistet venner på grunn av taktikken min. Jeg kranglet litt med noen. Det er adrenalin når man er i konkurranse, så snakker man sammen etter på. Jeg har også sagt unnskyld.

JAGET: Martin Fourcade hadde en egen evne til å posisjonere seg under konkurranser. Her foran brødrene Bø. Foto: MICHAL CIZEK / AFP

– Gal og arrogant

De norske skiskytterne lot seg først og fremst seg imponere av den sterkeste konkurrentens taktikkeri.

– Han har holdt seg i gråsona innenfor det som har vært lovlig, men han har gjort det for å klare å komme først over mål. Jeg vil hylle ham for det., sier Johannes Thingnes Bø.

– Savner du disse triksene?

– Jeg tror det er alltid bra med action i løypa, med litt intriger oss imellom.

Det får de fortsatt. For selv om Emilien Jacquelin fikk gå mye alene på jaktstarten, så har han flere ganger «fintet ut» motstanderne sine.

– Jeg vil leke hvis jeg kan. Jeg ønsker bare å være meg selv. Skyte raskt, angripe og ta litt risiko. Kampene og duellene viser lidenskapen, sier den franske verdensmesteren.

– Han er kanskje en litt lik type, men ikke fullt så brutal i sine taktiske valg før en spurt, forteller Thingnes Bø.

– Men han leker med oss til tider på de siste 100 meterne. Han er litt gal og arrogant på samme måte. Selv om vi vil cruise inn til gull, så vil vi ha slike folk med fra start. Det er bra vi har byttet ut en franskmann med en annen, fastslår storebroren.