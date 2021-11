Mener gigantenes smell gir Norge ekstra håp

De regjerende europamesterne fikk tildelt straffespark i det 90. minutt mot gruppetoer Sveits i nest siste kamp.

På stillingen 1-1 kunne det neste sparket i praksis sende Italia til VM, men Jorginho skjøt over både Yann Sommer og tverrliggeren.

BOM: Jorginho brant straffespark både i hjemme- og bortekampen mot Sveits. Foto: ALBERTO LINGRIA / Reuters

Dermed måtte Italia slå Nord-Irland for å sikre 1.-plassen i gruppa, men skadeskutte Italia klarte aldri å omsette sjansene.

0-0 betød playoffplass da Sveits samtidig slo Bulgaria 4-0.

– Jeg tenker at dette gir Norge et ekstra håp siden Nederland har havnet i en lignende situasjon. De hadde VM-billetten i lomma og var mentalt i VM, og så må de omstille seg helt, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

– Når det er en frykt for at det verste kan skje, har det en tendens til å skje oftere enn ellers. Det er jo utrolig displinerte og profesjonelle spillere, både i Nederland og i Italia, men det er tross alt mennesker som også kjenner på disse følelsene. De er flinkere til å låse det ute, men det ligger likevel og ulmer, fortsetter Torp.

Tror åpningen blir avgørende

Den nederlandske leiren har måttet tåle mange kritiske spørsmål etter kollapsen mot Montenegro.

Igjen og igjen har Louis van Gaal og spillerne forklart hvordan det kunne skje, og hvorfor det ikke det skal gjenta seg mot Norge.

ESPN-journalist Pascal Kamperman har lenge fulgt det nederlandske landslaget.

Han påpeker at stemningen i lagene snudde i motsatte retninger etter lørdagen.

– Alle trodde at Nederland skulle ta VM-billetten, men etter det (Montenegro), var det helt motsatt, sier Kamperman.

– Norge har jo nå likevel en sjanse. Det blir en annen tankegang. Dere hadde ikke sjansen (på 1.-plass) i deres hode, og plutselig har dere det likevel, sier journalisten.

FØLGER NEDERLAND: ESPN-journalist Pascal Kamperman. Foto: Sindre Murtnes / NRK

Kamperman påpeker samtidig at dette ikke trenger å få stor betydning hvis Nederland klarer å nullstille seg mentalt før avspark i Rotterdam.

– De fleste er enige om at Nederland har et bedre lag individuelt sett. Men Norge som lag er sterkt, og det blir en tøff kamp. Det kommer an på hvordan kampen utvikler seg, og om for eksempel Norge scorer først. Hvis Norge scorer først, så blir Nederlands reaksjon ekstremt viktig. Blir det flere negative tanker? Eller vil de slå tilbake? spør Kamperman.

Flere forfall

Der Norge mangler både Erling Braut Haaland, Patrick Berg og Kristoffer Ajer, har også Nederland fått flere utfordringer i oppkjøringen til kampen.

Steven Berghuis, midtstopper Stefan de Vrij og førstekeeper Justin Bijlow har alle måttet kaste inn håndkleet de siste dagene.

Samtidig er det klart at hofteskadede Louis van Gaal ikke får ledet laget fra sidelinjen.

Tidligere landslagstrener og nå TV 2-kommentator Nils Johan Semb mener det etter hvert er mange faktorer som øker sjansene for Norge.

Han følger tankegangen til Carl-Erik Torp.

– Det var en fryktelig nedtur for Nederland, og de kan bare skylde seg selv. Nå vet de at de møter Norge for tomme tribuner etter at det kunne vippet begge veier på Ullevaal (1-1). Jeg tror de er ganske «shaky» etter Montenegro-kampen, sier Semb.

Semb trekker også frem det større bakteppet: Nederlands VM-bronse i 2014 ble fulgt opp av fire mesterskapsløse år før det sa bråstopp mot Tsjekkia i sommerens EM.

Råsterk statistikk

Til tross for de nederlandske utfordringene har hjemmelaget likevel en fryktinngytende statistikk å lene seg på i Rotterdam.

Sjekk bare disse tallene fra Gracenote:

Nederland har vunnet deres siste ni hjemmekamper, noe som er deres nest lengste seiersrekke etter ti strake seire under Bert van Marwijk fra 2010 til 2011.

De oransje har vunnet de siste 18 kampene på De Kuip i Rotterdam. Samtidig er de ubeseiret på de siste 27 (22-5-0) etter 2-0-tapet for Portugal i VM-kvaliken i 2000.

Tapet for Portugal er Louis van Gaals eneste hjemmetap som Nederland-trener.

I dag er van Gaal ubeseiret i de siste 25 tellende Nederland-kampene (ekskludert straffesparkkonkurranse). Van Gaal ledet Nederland fra 2001-2002 og 2012-2014 før han startet sin tredje periode i år.

I den pågående VM-kvaliken står Nederland med disse overbevisende hjemmekampene: 2-0 mot Latvia, 4-0 mot Montenegro, 6-1 mot Tyrkia og 6-0 mot Gibraltar.

Fire seire og 18-1 i målforskjell. Nå venter Norge.

Dette er status før de siste kvalik-kampene:

Nederland: 20 poeng.

Tyrkia: 18 poeng (+10 i målforskjell).

Norge: 18 poeng (+9 i målforskjell).

Mens Norge møter Nederland, tar altså Montenegro imot gruppetoer Tyrkia. Det betyr at Norge fortsatt kan bli nummer én (direkteplass i VM), to (playoffplass) eller tre (utslått) avhengig av resultatet i den andre kampen.

Én ting er sikkert: Norge er garantert enten 1.- eller 2.-plass med seier over Nederland.

Med uavgjort i Rotterdam er Norge avhengig av at Tyrkia taper, og hvis Norge taper, må Tyrkia tape med minst to mål mer for at Ståle Solbakkens menn skal bli nummer to.