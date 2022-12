Mener Equinor «misbruker» skisporten: – Som om et tobakksselskap skulle sponset kreftforeningen

Senest på nasjonal åpning på Beitostølen protesterte aktivister fra Greenpeace mot oljeselskapet. Og miljøorganisasjonen er ikke nådige i kritikken av samarbeidet mellom Equinor og Norges Skiforbund.

– Vi mener det er helt absurd at et oljeselskap får sponse skiidretten. Det er like absurd som om at et tobakksselskap skulle sponse kreftforeningen, sier leder for Greenpeace Norge Frode Pleym til NRK.

Han mener Equinor bedriver sports- og grønnvasking av seg selv, ved å sponse Skiforbundet.

GREENPEACE-LEDER: Frode Pleym. Foto: Hans Solbakken / NRK

– Equinor er den store, stygge ulven i Norge. Den desidert største utslippskilden. Derfor mener vi at et oljeselskap ikke skal sponse skiidretten, det mener vi er helt absurd og håpløst.

Equinor sier til NRK at de tar klima på største alvor. Selskapet, som tidligere het Statoil, har satt seg som mål å halvere klimautslippene innen 2030 og være klimanøytrale innen 2050.

– Vi har ikke noe behov for hverken å sportsvaske eller grønnvaske vår virksomhet. Vi synes at det er naturlig at vi som Norges største selskap og i kraft av vår virksomhet bidrar til talentutvikling, sier pressetalsperson i Equinor, Magnus Frantzen Eidsvold, til NRK.

Han opplyser om at de har økt bruttoinvesteringene i fornybar energi og lavkarbonenergi fra 4 prosent til rundt 20 prosent mellom 2020 og 2022.

– Vi mener dette viser at vi mener alvor med omstillingen til fornybar energi.

Professor: – Fremstår paradoksalt

Greenpeace får også støtte av Verdens naturfond (WWF) når det gjelder kritikken av samarbeidet. Sigmund Loland, professor i idrettsfilosofi, idrett og etikk ved NIH, mener samarbeidet virker noe selvmotsigende.

– Det fremstår som paradoksalt at en idrett som kan gå under på grunn av klimakrisen, inngår avtaler med et konsern som utvinner fossil energi som er en av de viktigste årsakene til klimakrisen, sier Loland til NRK.

PROFESSOR: Sigmund Loland. Foto: Hans Solbakken / NRK

– På en annen side er det jo mange som mener at nettopp konsern som Equinor er, både en del av problemet, men også en del av løsningen. Equinor har ambisiøse omstillingsplaner, sier Loland, og viser til selskapets planer om å halvere utslippene innen 2030, og nullutslipp innen 2050.

Han mener likevel at Skiforbundet har en «grunnleggende kommunikasjonsutfordring» rundt samarbeidet med oljegiganten.

– Å se en langrennsutøver på snø med en logo som tilhører et konsern som utvinner fossil energi, som igjen kan føre til at snøen kan forsvinne, er paradoksalt, sier Loland.

«Enig om å være uenig»

Samarbeidet mellom Skiforbundet og Equinor, igjennom sponsor- og talentutviklingsprogrammet «Morgendagens helter», startet allerede i 2009.

Tirsdag ble det avholdt et møte mellom forbundet og Greenpeace, der sponsorsamarbeidet var tema.

– Vi var opptatt av å fortelle om alle de meningsfulle tiltakene vi gjør, rettet mot vår egen virksomhet for å redusere den negative påvirkningen den har på miljøet, sier leder for myndighetskontakt og bærekraft i Norges Skiforbund Ola Keul til NRK.

– I Skiforbundet har vi 144 ulike sponsorer, som bidrar med opp mot 200 millioner kroner i året. Vi er helt avhengig av samarbeidet med norsk næringsliv for å løse vårt samfunnsoppdrag.

SKILEDER: Ola Keul. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Vi deler jo, i likhet med alle her i Norge som elsker vinteren, den bekymringen som Greenpeace gir uttrykk for.

I løpet av møtet ble de ifølge Pleym «enige om å være uenige», men er glad for at de har fått opprettet en dialog.

– Og så kommer vi til å legge press på Skiforbundet om å diske Equinor, men også presse Equinor for å komme seg ut av skiidretten. Ski-Norge trenger penger både til topp og bredde, men de pengene må komme fra andre steder enn et oljeselskap, sier han.

Men ifølge Keul har ikke forbundet noen planer om å bytte ut Equinor.

– Skiforbundet har ingen plan om å avslutte samarbeidet med Equinor, sier Keul.