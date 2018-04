Mener dommeren ødela tittelkamp: – Hva er det han holder på med?

– Kom igjen dommer, la dem kjempe.

– Send dommeren ut i Cardiffs gater. Der kan han stoppe en del slåsskamper.

– Forferdelig dømming!

– Vet dommeren at det er meningen at de skal slå hverandre?

– Hva er det han holder på med?

Det er noen av reaksjonene etter nattens tittelkamp i Cardiff. Boksefansen var ikke nådig mot dommer Giuseppe Quartarone under og etter kampen. Den italienske dommeren gikk stadig mellom Joshua og Parker, og avbrøt kampen flere ganger da duellantene nærmet seg hverandre.

– Dømmingen var ynkelig. Alle nærkampene ble stoppet. Quartarone var forferdelig, og skilte de to som om det var en amatørkamp. Hver gang en skikkelig kamp brøt ut, gikk han mellom, skriver journalist Gareth A Davies i avisen Telegraph.

BRYTER OPP: Dette var et vanlig syn i nattens tittelkamp. Dommer Quartarone går inn og bryter opp en av nærkampene. Foto: Lee Smith / Reuters

I den åttende runden var Joshua på offensiven, og fikk inn to raske slag. Publikum manet briten til å fortsette, men dommeren grep inn og skilte dem fra hverandre. Lennox Lewis, bokseren som sist hadde samtlige tungvektsbelter, synes ikke kampen levde opp til forventningene.

– Det ble ikke som jeg håpet på. Dommeren brøt opp kampen til tider, men det var en klar seier for Joshua. Han viste modenhet og tålmodighet, skriver Lewis på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Vant på poeng

Før kampen var begge bokserne ubeseirede. Joshua sto med 20 knockoutseirer på 20 forsøk, mens Joseph Parker sto med 24 strake seirer. Britiske Joshua var favoritt på hjemmebane, og hadde publikum i ryggen.

Men med en dommer som stadig avbrøt kampen, ble det vanskelig for både Parker og Joshua. Storfavoritt Joshua startet kampen best, Parker yppet seg til tider. Ved flere anledninger fikk han inn gode slag, og da gikk det et gisp gjennom publikum i Cardiff.

Til slutt vant Joshua dog komfortabelt med 118-110, 118–110 og 119–109.

FIRE BELTER: Anthony Joshua mangler kun ett belte før han kan kalle seg den ubestridte ener som tungvektsbokser. Foto: Andrew Couldridge / Reuters

Ny storkamp i vente?

Etter kampen var Joshua lettet over å ha sikret seg sin 21. strake seier. Han mangler kun ett belte for å kalle seg en ubestridt tungvektsmester. WBC-beltet besittes av amerikanske Deontay Wilder, som ble utfordret på direkten.

– Wilder, «let's go baby», ropte Joshua etter kampen.

Oppgjøret kan bli en realitet allerede mot slutten av 2018. Joshua ønsker seg Wilder eller Tyson Fury i neste kamp.

– I alle disse årene har britiske fightere vært nødt til å dra til Amerika. Nå er det på tide at det skjer her. Vi har vist at vi kan gjøre det her. Vi får se hva som skjer i slutten av 2018, sa Joshua etter kampen ifølge VG.