Mener dette øyeblikket viser Norges forandring: – Vi har vært gjennom mye

– Det der sier alt om denne gruppen, sier landslagstrener Martin Sjögren når NRK viser ham bildet som er i toppen av denne artikkelen.

Bildet viser hvordan spillerne hans samlet seg rett etter at 2-1-tapet mot Frankrike i VM var et faktum. Spillerne holdt rundt hverandre og tok en god prat, før de gikk videre for å møte pressen.

For å forstå hvorfor en tilsynelatende såpass liten handling har noe å bety, må man skru tiden to år tilbake.

– Aldri opplevd et sånt samhold før

Da evaluerte Norge-spillerne seg selv etter den store nedturen i EM. Det endte i full selvransakelse. Laget hadde røket ut av gruppespillet med null poeng og null scorede mål. Stammen av laget var i stor grad den samme som i dag, og de skjønte at de måtte ta grep om de skulle gjøre det bedre i VM.

Men det var i bakkant av EM laget gikk inn i den aller tøffeste perioden. Først måtte de tåle kraftig kritikk for innsatsen i EM. Deretter kom beskjeden om at lagets største stjerne, Ada Hegerberg, trakk seg fra landslaget. Det førte som kjent også til en turbulent periode. Alt dette skapte et bilde av splid.

I ettertid har laget jobbet nesten hver eneste dag de har vært sammen med å få en enda bedre lagånd.

– Det (lagånden) er noe som er kommet. Vi hadde en nedtur i EM for to år siden og målet vårt har vært VM. Vi har jobbet hardt på hver eneste samling for å bli sterkere sammen, og det er noe jeg synes vi har vist nå, at vi er et helt fantastisk lag med et enormt samhold. Jeg koser meg sånn med å være med disse jentene, sier midtstopper Maria Thorisdottir.

Maria Thorisdottir (t.h) måtte felle noen tårer etter det skuffende tapet mot Frankrike. De norske spillerne følte de var helt på høyde med motstanderen, og syntes tapet var tungt å godta. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Det er akkurat enkle handlinger som samlingen ute på banen som blitt så viktige for det norske laget.

– Det er veldig viktig. Det er det som kjennetegner oss, og det som har gjort at vi er der vi er i dag. Samholdet vi har i laget har jeg aldri opplevd i noe lag før. Vi er en fantastisk gjeng, og bare det å se hverandre i øynene… Vi vet hva vi vil med hverandre. Det er viktig å samles sånn etter en kamp og bli ferdige med den, sier Thorisdottir.

Hun forteller at det var ikke spesielt revolusjonerende ord som falt inne i ringen på stadionet i Nice. Bare akkurat de som alle trengte å høre der og da, da skuffelsen var som størst. Norge spilte en god kamp mot gullkandidaten Frankrike, men ble til slutt felt av et straffespark som kom etter videodømming.

– Det var bare at vi må være stolte av det vi presterer, og gå ut med hevet hode. Vi viste alle at vi spiller bra fotball mot et bra lag, sier Thorisdottir.

– Har jobbet hardt

Sjögren sier spillerne virkelig har tatt tak etter EM. Han mener at alt det tøffe de har vært gjennom endte med å føre laget tettere sammen.

Landslagssjef Martin Sjögren har prøvd å endre på mye etter EM-fadesen i 2017. Foto: Claude Paris / AP

– Bildet sier alt. Vi står sammen. Det gjør vi når vi vinner, og det gjør vi når vi taper. Det der er et bevis på at denne gruppen er ekstremt sterk, sier han, og legger til at han tror grupper med sterkt samhold har enda lettere for å prestere.

– Hvordan har man kommet dit?

– Vi har jobbet veldig hardt. Vi har vært gjennom veldig mye sammen, og det er mange som har jobbet hardt for at vi skal skape en slik type gruppe. Jeg synes vi har lyktes veldig, veldig bra med det. Jeg er veldig stolt av den gruppen vi har her.

Tross tapet for Frankrike, har Norge fortsatt veldig gode muligheter til å ta seg til åttedelsfinalen i VM.

Med uavgjort eller poeng mot gruppens tabelljumbo Sør-Korea blir Norge trolig nummer to og går rett til den første utslagsrunden.

