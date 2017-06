Den anerkjente ARD-journalisten, Hajo Seppelt, skriver i kjølvannet dagens påstander om Russisk fotballdoping, at den tyske tv-kanalen vil komme med flere avsløringer snart.

Det var ARD og Seppelt som i desember 2014 startet opprullingen av russisk doping da de i en dokumentar hevdet at russiske friidretsutøvere var del av et statlig sponset dopingprogram.

Ifølge The Mail on Sunday, er i tillegg elleve russiske fotballspillere utenom de tjuetre som deltok i Rio-VM 2014, under etterforskning. Spillerne skal være en del av den mye omtalte McLaren-rapporten.

Det skal ha vært uregelmessigheter ved flere urinprøver som har trigget mistanken om doping i den russiske VM-troppen.

Avviser påstander

Foto: DARREN STAPLES / Reuters

Den russiske visestatsministeren, Vitalij Mutko, som også er formann i Russlands fotballforbund, reagerer kraftig på påstandene om doping i det russiske fotballandslaget.

– Det har aldri vært, og det kommer aldri til å være, noe dopingproblem i vår fotball. Vårt landslag testes hele tiden, og det testes etter hver eneste kamp, sier Mutko til nyhetsbyrået TASS.

Flere spillere i prøve-VM

Helgens avsløringer kommer bare tolv måneder før VM i Moskva sparkes i gang.

Lørdag røk Russland ut av prøve-VM på hjemmebane etter å ha tapt 2–1 i den avgjørende gruppekampen mot Mexico. I den kampen spilte, ifølge The Mail on Sunday, fem spillere som er under etterforskning for doping av FIFA.

Disse fem spillerne navngis som Igor Akinfejev, Jurij Zjirkov, Maxim Kanunnikov, Denis Glusjakov og målscorer Aleksandr Samedov.

McLaren-rapporten fra desember i fjor sa blant annet at minst tusen personer var hjulpet av et statsdiktert system for å ødelegge og manipulere dopingprøver.