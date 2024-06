– Det er klart at det kan være noen som er litt såre fordi det er den norske landslagsdrakta. Det kunne de ha spart seg for, sier NRKs fotballekspert Åge Hareide.

Allerede søndag åpner Danmark fotball-EM mot Slovenia. Samtidig sitter vårt landslag hjemme, og det vil danskene gjerne minne oss på.

For kun to døgn før det braker løs for danskene valgte landslaget å publisere et innslag med norsk preg på sine kontoer på sosiale medier.

På både Instagram og Facebook la de ut en video av hva som skjedde da danskenes landslag skulle ta lagbilde til mesterskapet.

SUKSESS: Åge Hareide hadde stor suksess som Danmark-trener. Her med Simon Kjær og Christian Eriksen etter en kamp mot Kasakhstan i 2016. Foto: îlafur Steinar Gestsson / NTB scanpix

Mens nesten hele laget stod klart til å ta bilde, dukket plutselig Rasmus Højlund opp i en Norge-drakt med nummer åtte på brystet. Det 21-årige stjerneskuddet hadde tatt på seg Sander Berges drakt for anledningen, og smilte godt på vei mot lagkameratene.

– Akkurat det synes jeg ikke så særlig om – at en spiller kommer inn med en annen landslagsdrakt enn den danske, sier Hareide og fortsetter:

– Man skal ikke harselere med noen land eller drakt. Man skal ha respekt for hver enkelt nasjons drakt og prestasjoner.

– Guttemoro

Like etter klipper bildene til at Højlund legger drakten på hodet til Manchester United-lagkamerat Christian Eriksen. Sistnevnte plukker opp drakta og kaster den ut av bildet.

Samtidig roper han «skraldespanden». Grovt oversatt; søppelkassa.

KASTER DRAKTA: Her har Christian Eriksen rullet drakten sammen og er i ferd med å kaste den. Foto: Danmarks herrelandslag

– Uansett hvilken landslagsdrakt han hadde kommet i, ville han (Eriksen) sagt det samme. Det er ikke spesielt siden det er Norge. Sånn er ikke Christian, sier Hareide.

Han ledet danskene mellom 2015 og 2020, og tok dem til både EM og VM. Gjennom perioden ble han en elsket mann i Danmark. Han tror ikke stuntet er stygt ment.

– Jeg tror det bare er guttemoro. Jeg tror ikke det er noe ondskapsfullt. De skal bare ha det gøy med Norge, og jeg kan jo godt skjønne det – Norge må sitte hjemme mens de drar til EM.

– Viser respekten for Norge

Danskene hevder hardnakket at det ikke var harselering med den norske landslagsdrakten som foregikk da de skulle ta lagbildet.

– Tvert imot viser det respekten for Norge, at Højlund har beholdt trøya som en suvenir etter kampen. Under lagbildet skaper han litt moro med lagkameratene ved å møte opp i en annen skjorte enn den danske, skriver det danske fotballforbundet i et svar til NRK.

De forteller at Eriksens søppelkassestikk var ironisk.

– Eriksen fortsetter moroen med tydelig ironi, ingen angrep i det hele tatt. Når man ser hele videoen kan man se at stemningen er artig og uformell, og uten dårlige hensikter. Det håper vi også NRK kan se, avslutter de.

Norges landslagssjef Ståle Solbakken tar ikke på vei over spøken.

– Det må vi tåle, skriver Solbakken i en SMS til NRK.