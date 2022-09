Ekspert slår ned på påstand om unggutt: – Han er ingen enhjørning

– Hva er prislappen?

– Jeg har sagt 50, så jeg får stå for det.

– Da kan du bli klubbens dyreste salg?

– Det tenker jeg ikke så mye på, men det er jo artig, det er jo det.

Han har slitt mye med skader, men nå kjenner Vålerenga-talentet Odin Thiago Holm endelig at kroppen er som den skal. Han har holdt seg skadefri siden tidlig i juli – og når han er skadefri er han ifølge treneren Eliteseriens beste spiller.

Det gjør at det kan bli ekstremt dyrt å kjøpe 19-åringen, skal vi tro både Fagermo og sportssjefen og NRKs ekspert.

– Klubber sier de ikke har råd

– Hvis han er skadefri over tid nå, så tror jeg det blir den høyeste prislappen som har på en måte blitt solgt av spillere ut av Norge, sier Fagermo til NRK.

Han mener han ikke kan se noe større talent enn Holm i Eliteserien. Eksempelvis drar han frem Erling Braut Haaland, som ble solgt for 60 millioner kroner til Salzburg, men som fikk det store gjennombruddet etter flyturen fra Molde til Østerrike.

JUVEL: Fagermo tror Vålerenga kan få mye for det unge talentet. Foto: Christoffer Andersen / NTB

– Det er klubber som sier rett ut at de ikke har råd, fordi han er for god, sier Fagermo om Holm.

– Men vi kan prate om det så mye vi vil, og det hjelper ikke det om spilleren ikke klarer å stå. Derfor er det veldig gledelig med fem kamper på rad, sier han.

Skal de klare å sette klubbrekord, må de selge Holm for over 30 millioner. Den norske rekorden er det dog et stykke opp til.

Erik Botheim ble nemlig tidenes dyreste spiller solgt fra en norsk klubb, da han gikk fra Bodø/Glimt til russiske Krasnodar for 80 millioner kroner.

Den forrige rekorden hadde stått siden 2000, da John Carew ble solgt fra Rosenborg til Valencia for 75 millioner kroner.

– Holm er ingen enhjørning

Christian Gauseth er fotballekspert for rettighetshaver Discovery. Han mener Fagermo tar helt feil i sin påstand.

– Odin Thiago Holm er ingen enhjørning. Han er ikke «one of a kind». Det er det derimot en mann som er i Eliteserien. Han heter Datro Fofana, sier Gauseth.

TALENT: Molde-spiss Datro Fofana står med syv mål denne sesongen. Foto: MARIUS SIMENSEN / NTB

Eliteserieeksperten har stor tro på talentet til Holm og tror at det er mulig at midtbanespilleren kan bli solgt for 50 millioner kroner.

Samtidig mener han at Fagermo er med på å skru opp prisen på egne spillere.

– Det er bare å se på keeperne han har hatt tidigere. Alle keeperne som Fagermo har hatt er det største keepertalentet han har sett, sier Gauseth.

Må grave dypt i lommeboka

Sportssjef Joacim Jonsson mener Holm er «helt eksepsjonell» og at det må mange titalls millioner på bordet for at Vålerenga skal selge.

På Holms prisforslag legger han på ytterligere 10 millioner.

– Er det en plan om å gjøre ham til den dyreste VIF har solgt noensinne?

– Ja, det er klart at det er en ambisjon. Samtidig vet vi at det er fotballens mekanismer. Så handler det om å holde seg skadefri. Det er litt marginer i kjøp og salg, og salgspris, og at de rette klubbene kommer og viser interesse. Men at vi kan få et stort, stort salg på Odin, selvfølgelig kan vi det, sier Jonsson til NRK.

SIKTER MOT REKORD: Sportssjef i Vålerenga, Joacim Jonsson. Foto: Tore Linvollen / NRK

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp sier at alle forutsetninger tilsier at klubbrekorden kan ryke, men han tror også at Fagermos utspill om norsk overgangsrekord ikke er helt ute.

– Jeg tror ikke det er urealistisk. Mye skal klaffe, men ut ifra det talentet han har og hva han leverer i så ung alder så kan det skje. Man vet at det er klubber som er interesserte, sier Torp.

– Han blir utrolig spennende å følge, både i neste klubb, men også på banen for Vålerenga så lenge de får beholde han.

Merker interessen

19-åringen har nå spilt fem fulle kamper fra start i Eliteserien siden forrige skade. Og interessen for hans talent har ikke gått han hus forbi.

– Jeg tror det er litt interesse ja, sier han, men legger til at han vil bli i Oslo-klubben ut sesongen.

Han forteller at interessen først og fremst har kommet fra Belgia, Nederland og Italia. Drømmen er jo som for de fleste å spille i utlandet, og han har et par ligaer han foretrekker.

– Det må være en teknisk liga som Italia eller Spania.

Men før det skal signeres noe som helst, er det Vålerenga som er fokuset for unggutten, sier Fagermo:

– Nå er det Norge som er viktigst for ham. Å spille langt flere eliteseriekamper og få mer ballast. Jeg tror det beste for Odin er å være i Norge frem til sommeren. Hvis han greier denne høsten her, en god preseason, og står vårsesongen og utvikler seg videre, så er han for god for å være i Norge.