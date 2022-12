Meisterskapsdebutant gjekk opp 16 kilo på ein sommar: – Eg enda opp med å ete heile tida

Handballspelaren Tobias Schjølberg Grøndahl sit på bakeriet til mora og et julekake. Dei har det blitt mange av.

I fjor sommar måtte mora fôre han med meir brødbakst – då målet til eliteserieklubben Elverum var å få Grøndahl opp i vekt.

I løpet av tre månader la 20-åringen på seg imponerande 16 kilo.

LETTARE: Her er eit bilete av Grøndahl frå november 2016. Foto: Privat

– Då måtte det meir enn krumkaker til, ler Grøndahl og held fram:

– Eg fekk litt hjelp til å finne ut av korleis eg skulle løyse det, og det var eigentleg ikkje så veldig vanskeleg. Mellom alle dei fire hovudmåltida åt eg to brødskiver.

Målretta

– Det var storhandling kvar dag, og han følgde eit strengt skjema frå ein ernæringsfysiolog i Elverum. Han åt jo heile tida, mimrar bakar-mora Tonje Schjølberg Grøndahl.

Grøndahl fortel at han konstant fylte på lageret og at det til slutt vart ein vane:

– Eg enda opp med å ete heile tida ein liten periode. Samtidig som eg sjølvsagt trena styrke regelmessig og fornuftig.

– Han er målretta. Set han seg eit mål, så når han det, seier mamma om sonen som har vore eit handballtalent frå barnsbein av.

– Eg merka det med ein gong den sommaren. Å ha litt meir fysikk å spele på, rett og slett, i ein kropp som i utgangspunktet er ganske lett mot dei vi møter, hjelper. Eg trur eg har drege veldig god nytte av det, fortel Elverum-spelaren om det auka matinntaket.

MOR OG SON: Mamma Tonje Schjølberg Grøndahl smurde mange skiver med leverpostei i fjor sommar. Ho skryter av kor målbevisst sonen er.

Suksessoppskrifta

Grøndahl fekk gjennombrotet sitt med Elverum i fjor. Då vart han kåra til beste unge playmaker i Meisterligaen.

PLAYMAKER: I fjor vart 20-åringen kåra til beste unge playmaker i Meisterligaen. Foto: Mats Sparby / NRK

No er han teken ut i Noregs VM-tropp.

– Det er ein liten barndomsdraum som går i oppfylling, innrømmer 20-åringen.

Grøndahl takkar klubben for suksessen:

– Det er kanskje totalpakken med det å vere i Elverum som hjelper meg med å utvikle meg som spelar.

Han fortel om godt samarbeid med trenarduoen Børge Lund og Raymond Hamar, og det fysiske apparatet rundt.

– Saman har vi funne ei lita oppskrift som har fungert veldig godt for meg, seier 20-åringen og held fram:

– Den fysiske trenaren min passar på at eg alltid er klar for kvar einaste utfordring som kjem. Samtidig som eg har trena med dei beste spelarane i Noreg i fire år no, som har gjort meg til ein utruleg god handballspelar.

FRAMSTORMANDE: Trenar Børge Lund meiner Grøndahl har eit enormt handballhovud. Foto: Mats Sparby / NRK

Han takkar for at han har fått så stor tillit i ung alder.

Trenar Lund trur mange unge spelarar har mykje å lære av Grøndahl.

– Det er ein ung gut som har trua på seg sjølv. Han vil sikkert verke på grensa til arrogant. Men han er klok nok til å vite kva som er styrkane hans, seier Elverum-trenaren og avsluttar:

– Alt Tobias har gjort har vore mynta på å bli best. Han har prestert, og det er ikkje utan grunn.