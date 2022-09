Meiner United var sin eigen verste fiende: – Tatt kvantesteg

– Det er eit mykje, mykje meir solid lag vi ser no, enn for nokre veker sidan. Erik ten Hag har klart å byggje eit solid byggverk, seier Viaplays ekspert Lars Tjærnås.

Der vertane har hatt ein blytung start på sesongen, flyt det betre for dei raudkledde for tida.

Etter snautt 20 minutt blei Sancho spelt aleine mot keeper Ward, og sette inn kampens einaste mål på iskaldt vis.

Det blei Uniteds tredje siger, og no er ekspert og LSK-spelar Pål André Helland overtydd om at Ten Hag har fått til store endringar på kort tid.

– Dei ser mykje betre organisert ut. Det er korte avstandar mellom ledda, og det sleit dei med i fjor. Det ser ut som Ten Hag har byrja å byggje lag, seier Helland i Viaplays Premier League-studio.

Han meiner at organiseringa har vore dei raudkledde sin største nemesis.

FEIRER: Det var mange smil å skimte etter nok ein seier for dei raudkledde. Foto: CRAIG BROUGH / Reuters

– Sin verste fiende

Det mest overraskande mot Leicester, var kanskje at Cristiano Ronaldo nok ein gong vart benka frå start. Det var den tredje gongen han blei benka denne sesongen.

No synest Helland at United viser seg frå ei side han sjeldan såg i fjorårssesongen.

JOBB PÅ SI: Pål André Helland fungerer som Viaplays fotballekspert mellom slaga i Eliteserien. Foto: Christoffer Andersen / NTB

– Uniteds aller største utfordring har vore at dei har vore ekstremt sårbare i angrepsspelet. Dei har sett ut som ei open låvedør og vorte sin eigen verste fiende, seier han.

Slik tykte han ikkje at United såg ut denne gongen.

– No tek dei ut punkt offensivt. Dei vinn ikkje nødvendigvis nedfallsfrukta, men andreball. Det er heller ikkje alltid ein lukkast, men det brer energi og eit vedvarande angrep, seier han.

Han held fram.

– Der tykkjer eg at United har tatt kvantesteg frå i fjor.

Hevdar laget er betre utan

Før kampstart var den store snakkisen om Cristiano Ronaldo kom til å forlate Manchester United.

Overgangsvindauget stengjer internasjonalt ved midnatt torsdag. Fleire ekspertar hadde derimot tru på at portugisaren kom til å bli, og meiner at den sjansen blei styrka ved at han nok ein gong blei benka frå start.

Ronaldo fekk ein snau halvtime på matta på King Power Stadium, og gjorde sakene sine godt. Mellom anna glimra han til med eit fenomenalt brassespark føre mål, men som ikkje gjekk inn.

– Han har sett livleg ut. Skapt sjansar for andre, og vore nære sjølv. Intelligente fotballspelarar har ein tendens til det, uavhengig av kva som har skjedd i nær fortid, sa Viaplays kommentator Tjærnås under kampen.

Tilbakemeldinga var ikkje like positiv frå fansen på sosiale medium.

Fleire United-fans var kjappe å påpeike at Manchester United ser betre ut utan Cristiano Ronaldo, etter at Sancho sette inn vinnarmålet.

På Twitter koka kommentarfeltet.

– No er tida inne for å innrømme at Ronaldo heldt laget tilbake, skriv ein.

Ein annan meiner at Ronaldo-epoken i Manchester United er forbi.

– Vi må slutte å leve i fortida. Det er tydeleg at vi er mykje betre utan han. Ten Hag ser det, eg ser det, og det vil alle andre etter kvart, står det.

Ein tredje skriv dette:

– Det er ikkje nødvendigvis at dei spelar betre, det er berre det at heile laget sentrerer seg rundt han, står det.