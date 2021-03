Meiner Ødegaard har ei «ukjend» side

Granerud klar for Planica

Hopplandslagssjef Alexander Stöckl har tatt ut troppen som drar til Planica for verdenscupfinalen. Blant dem som er tatt ut er Halvor Egner Granerud.



Hoppesset fikk påvist korona under VM i Oberstdorf og mistet store deler av mesterskapet.



Stöckl har også funnet plass til 20 år gamle Benjamin Østvold, som nylig hoppet 150 meter i Zakopane.



– Dette blir gøy. Da Andreas Vilberg (trener) kom og fortalte at jeg var tatt ut, så trodde jeg egentlig ikke på han. Jeg fikk høre at jeg var i diskusjonen, men det er fortsatt litt surrealistisk at jeg skal nedover til Planica. Det er første gang jeg hopper skiflyging, sier Østvold.



Disse er tatt ut:



Johann Forfang (Tromsø SK), Halvor Egner Granerud (Asker), Robert Johansson (Søre Ål), Marius Lindvik (Rælingen), Daniel Tande (Kongsberg) og Benjamin Østvold (Lensbygda).