Meiner nytt møte er over VM-nivå: – Forventar at Magnus gjer hakkemat av ham

Dei siste vekene har store delar av sjakkverda stilt seg eitt spørsmål: Juksa Hans Niemann mot Magnus Carlsen?

Spekulasjonane har vore mange etter at Carlsen trekte seg frå storturneringa Sinquefield Cup og partiet mot den unge amerikanaren for vel to veker sidan.

I etterkant la nordmannen ut ei Twitter-melding, som fleire har tolka som ei skulding om juks mot Niemann. 19-åringen har tidlegare innrømt å ha juksa ved to høve som 12- og 16-åring, men nektar for at han gjort det etter det – også i møte med Carlsen.

Etter partiet som sende sjokkbølgjer i sjakkmiljøet, skal dei to stormeistrane møtast igjen – på måndag under Champions Chess Tour.

– Dette er noko som heile sjakkverda verkeleg kjem til å benkje seg for, også mange utanfor den vanlege kyrkjelyden, seier sjakkekspert Torstein Bae til NRK.

TAUS: Magnus Carlsen har ikkje uttalt seg om juksespekulasjonane etter kampen mot Hans Niemann. Foto: ARUN SANKAR / AFP

– På VM-nivå

– Dette er den store duellen i sjakkverda etter det dramaet som braut ut i St. Louis for litt sidan, seier Bae.

Dette blir det første møtet mellom toppspelarane sidan Carlsen trekte seg frå Sinquefield Cup. Bae meiner at partiet mellom dei to kjem til å generere enorm interesse, også for dei som vanlegvis ikkje følgjer med på sjakk.

På bakgrunn av juksespekulasjonane og duellen mellom spelarane, trur han partiet kjem til å fengje eit stort publikum.

– Vil du seie at interessa er på VM-nivå rundt dette paritet?

– Absolutt. På mange måtar kanskje endå meir. I verda til sjakken er VM-interessa utruleg stor, men det er ikkje alltid at ein treffer så mykje utanfor dei som har interesse for sjakk frå før av. Medan her er ein på eit anna nivå, svarer han.

SPENT: Torstein Bae meiner kampen mellom dei to sjakkspelarane kjem til vekkje enorm merksemd. Foto: Erik Johansen / NTB

I kjølevatnet av hendinga har partiet skapt overskrifter, debattar og vore tema på ei rekkje profilerte program verda rundt. Det har gjort at interessa har vorte enorm før returmøte mellom dei to måndag, meiner Bae.

– Dette er ei veldig sjeldan hending. Det er litt tilfeldig sjølvsagt at dei skal møtast igjen så kort tid etterpå med eit slikt bakteppe. Situasjonen er framleis heilt uavklart, om det er noko juks her eller ikkje. Vi har ikkje komme noko vidare i den saka, eigentleg.

Les også: Sjakkdommar avslører juksemetodar: – Eit større problem enn ein trur

– Forventar at Magnus gjer hakkemat av ham

Carlsen har ikkje uttalt seg om spekulasjonane eller utdjupa Twitter-meldinga etter at han trekte seg frå turneringa.

– Trur du dei kjem til å prate om hendinga i etterkant av kampen?

– Nei, det trur eg vel eigentleg ikkje. No har Magnus klart å vere stum som ein østers etter det som skjedde. Alt tilseier jo at han ikkje kan seie så mykje meir utan å komme i litt trøbbel, som han gav uttrykk for. Fordi han då vil komme med ein ganske alvorleg påstand som ikkje er dokumentert, sjølv om han kanskje er sikker på det.

FAVORITT: Bae meiner Carlsen er storfavoritt før partiet mot Niemann. Foto: ARUN SANKAR / AFP

Hovuddommaren i Sinquefield-turneringa har uttalt at dei ikkje har funne teikn til bruk av ulovlege middel frå Niemanns side – som sjølv har slått hardt ned på rykta.

No får 19-åringen ein ny sjanse mot verdseinaren. Den oppgåva trur Bae blir for tøff, som meiner Niemann er under eit enorm press.

– Eg har vanskeleg for å tru at Niemann skal kunne klare å prestere noko under det enorme presset som han er inne på. Han er trass alt 19 år og uerfaren, og skal no liksom vise verda at han kan noko når alle ser på han. Eigentleg forventar eg at Magnus gjer hakkemat av ham, avsluttar sjakkeksperten.