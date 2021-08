Meiner Ndure sin rekord står for fall: – Eg skal bli den raskaste

– Eg er her for å utvikle meg og bli den raskaste sprintaren i Noreg, uavhengig av nedsett funksjon eller ikkje, seier den finaleklare sprintaren til NRK.

Kashafali er proppfull av sjølvtillit.

Det er kanskje ikkje så rart, då han var fullstendig overlegen i sitt semifinaleheat på Olympiastadion i Tokyo natt til fredag. Han sprang inn på tida 10.46, og var berre ein hundredel bak sin eiga verdsrekord.

Sjølv kallar han det eit middels løp.

– Hadde eg sprunge eit maksimalt løp i dag, så hadde tida vore lågt, lågt nede. Det hadde gått mykje fortare enn det gjorde, forsikrar Kashafali.

Og ofte vil dei beste ha meir.

Offensiv tankegang

Då NRK møter Kashafali etter løpet, tar det ikkje lang tid før ein forstår at sprintaren er i god form for tida.

Han har venta i fleire år på dette augeblikket.

Mannen, som skarrar på r'en, jaktar først og fremst paralympisk medalje, men også nye rekordtider.

Akkurat no har Jaysuma Saidy Ndure noregsrekorden på 100 meter. Den står på 9,99 og blei tatt i Lausanne i 2011.

REKORD: Ndure i Lausanne. Her mot Michael Frater. Foto: FABRICE COFFRINI / Afp

– Du fortset å dytte tidene nedover, kva kan vi forvente av deg i framtida? Kan du ta tida til Ndure?

– Ja, kvifor ikkje. Det er det fine med idretten, at uansett så er det alltid moglegheiter for å bli betre uavhengig av nivå ein er på. Det er som ein forbanning, hell i uhell, og alltid moglegheiter for å bli betre, seier han.

Sprintaren, som blei fødd i Kongo, har ein medfødd netthinnesjukdom og konkurrerer difor i klassen T12, som er for synshemma.

Før avreise til Tokyo, røpte han at han slo si eiga verdsrekord på trening. Han var nede på tida 10,44, eitt hundredel mindre enn noverande rekord.

– Kva tider kan vi forvente oss i finalen?

– Det skal eg love deg at er ein hemmelegheit. Viss eg sa det til deg no, så hadde de slutta å spekulere. Men det blir mykje betre på søndag, konstaterer han.

– Urealistisk

Jan Hordvik, trenaren til Kashafali, er usikker på om Kashafali nokosinne vil ta noregsrekorden.

Trenaren peikar på to ting: For det første er det eit hav av tid mellom 9,99 og tida til Kashafali, og for det andre, har han sett ein flust av sprintarar heime i Noreg som har fått potensialet øydelagt på grunn av eit opphald med skader.

– Eg trur ikkje det vil vere realistisk, men at han kan springe fort og kutte ned på avstanden fram dit – det trur eg vi skal få sjå framover dei neste to åra. Eg blir ikkje paff om han spring ganske fort etter kvart, om han klarer å halde seg skadefri, seier Hordvik til NRK.

Men at det ligg an til å bli ny verdsrekord på søndag, det er trenaren meir sikker på.

– La oss seie det slik: Når du spring i lett motvind på 10.46, og får medvind i finalen, så spring han under den verdsrekorden. Det er det ingen tvil om, men han må springe rett teknisk og alt må sitte, seier Hordvik.

Vil skrive seg i historia

På trening i Noreg har Kashafali nemleg tatt eit grep for å bli så god som mogleg. Han trenar til dagleg med funksjonsfriske, og er no blant dei fire beste sprintarane i Noreg uavhengig av funksjonsnedsetting.

Kashafali har ein draum om å ein gong få konkurrere mot dei funksjonsfriske i meisterskap, og ikkje berre på trening og i uoffisielle konkurransar. OL er den største draumen.

GLER SEG: Salum Kashafali jaktar medalje. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Eg har lyst å gjere noko som ingen andre har gjort før – å gå frå å vere ein paralympisk meister til ein olympisk meister. Det er det eg har lyst å få til. Eg vil vere der det gjeld, i OL-finalen, med både funksjonshemma og funksjonsfriske, seier han.

Den treninga er essensiell for at han skal få utvikle seg og ta nye rekordar, meiner trenaren.

– Der får han motstand, blir stressa, og dei feila han gjer teknisk blir avslørt når han blir sett under press. Det presset får han ikkje på para-stemner, for det er veldig sjeldan at dei gode er til stade, seier trenaren.

Krasjar med kalender

Hordvik har trua på at konkurransar med funksjonsfriske hadde vore til stor hjelp for hans utvikling, men peikar på at kabalen sjeldan går opp om ein skulle prøve på det.

– Eg har lyst å seie ja på at han burde konkurrere i internasjonale meisterskap med funksjonsfriske utøvarar, for eg meiner ikkje at EM og slikt er urealistisk. Problemet er at dei meisterskapa kolliderer med para-meisterskapa. Hadde ikkje covid vore, så ville EM for funksjonsfriske gått i same periode som para-OL, seier Hordvik.

– Kva tykkjer du om det?

– Det er heilt greitt. Han er ein parautøvar og det er desse meisterskapa som vi ladar opp til. Alt anna er ein del av arbeidet for å utvikle han mest mogleg som utøvar, og for at han skal på pushe sine eigne rekordar, avsluttar Hordvik.

JUBEL: Kashafali mot Mathias Hove Johansen på Bislett Games. Foto: Vidar Ruud / NTB

Tenkte ikkje på dekket

I OL for nokre veker sidan stod mondo-dekket på Olympiastadion i sentrum, då ein flust av utøvarar braut både verdsrekordar, olympiske rekordar og europeiske rekordar ein etter ein. På spørsmål om dette påverka den gode tida han leverte i semifinale-løpet, avviser Kashafali det glatt.

– Det er heilt uvesentleg. Eg har høyrt rykte om at det er ganske fort, men eg har ikkje rukke å tenkje på det eller bruke energi på det. Eg vil ikkje spekulere i om det var eit raskt løp eller ikkje. Eg veit eg er rask, avsluttar han.

Det lovar godt for framtida.

Søndag går finalen på 100 meter i Tokyo, og Kashafali konkurrerer mot fire andre utøvarar. Det kan du sjå her.