Meiner Haaland har hamna i ein alvorleg situasjon: – Vil bli stempla som egoistisk

– Med mindre han tydeleg viser at han vil skape positiv endring, kjem han til å bli forfølgt og plaga så lenge han er i Manchester City. Han vil bli stempla som kynisk, utnyttande og egoistisk. Han og rådgivarane hans må tenke på korleis dei skal handtere det, og kome seg ut av den situasjonen, seier Emlyon-professor Simon Chadwick til NRK.

Haalands overgang til City er truleg like rundt hjørnet. Mandag melder The Athletic at overgangen frå Dortmund til Premier League-klubben er i boks, og at det er semje om dei personlige vilkåra.

INVOLVERT: Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth med fem fingrar oppe for å markere for menneskerettar. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

I mars i fjor starta fotballandslaget sin første av mange markeringar for menneskerettane til framandarbeidarar i Qatar, som byggjer VM-anlegga før meisterskapen.

Manchester City er eigd av sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan, visestatsminister i Dei sameinte arabiske emirata (UAE), og den gode økonomien kjem frå ørkenstaten.

Det meiner Chadwick kan vere særs uheldig for Erling Braut Haaland, og meiner at spelaren kjem til å bli assosiert med ein golfstat som er involvert i krigen i Jemen.

– Dei har blitt skulda for menneskerettsbrot og forfølgjer ein bestemt religiøs doktrine, og det står i motsetnad til den type moral, verdiar og prinsipp som vi såg Haaland protestere mot, forklarer han.

– Minst like gyldig

Sjølv om fleire har stussa over Haaland si litt vage tilnærming til markeringane, der han mellom anna ikkje heldt oppe banneret med påskrifta «human rights on and off the pitch», var han likevel ein del av dei, meiner professoren.

– Enten Haaland likar det eller ikkje, så har han ved å protestere mot Qatar, sett seg sjølv i denne posisjonen. Det var hans avgjerd, hans val, seier Chadwick.

Foto: Emlyon Business School

Derfor meiner professoren at superspissen har hamna i ein delikat posisjon. Det er mange like trekk mellom Qatar og Abu Dhabi, som er ein av fleire emirat i UAE, og Chadwick tør påstå at Dei sameinte arabiske emirata er enda verre.

– Uansett korleis kritikk han har hatt overfor Qatar, er den minst like gyldig mot Abu Dhabi. Og då inkluderer eg behandlinga av migrantarbeidarane. Eg vil ta det eitt skritt lenger og påstå at dei typane problem som er observert i Qatar, er endå meir uttalt og alvorlege i Abu Dhabi, seier han.

I BAKGRUNNEN: Erling Braut Haaland stod litt bak lagkameratane og droppa å halde banneret i denne markeringa før Noreg mot Latvia 4. september. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

– Hyklersk

Professoren fryktar at den norske superspissen vil bli sett på som hyklersk, og at det vidare kan føre til brot med samarbeidspartnarar.

– I vestlege land, Europa og Nord Amerika, ser vi at forbrukarane faktisk er blitt meir spørjande til folk som assosierer seg med Abu Dhabi. Det kan ende med at diverse merkevarer vil meine at det er for mykje kontrovers knytt til han.

Det kan rett og slett verke giftig mot bedrifta sitt omdømme, hevdar han.

Han kjem med ei åtvaring.

– Ein må vere forsiktig med kvar ein trekk raude linjer. Her har Haaland tydeleg trekt ei raud linje. Ved å gjere det, blir alt kompromittert på eit tidspunkt.

Likevel meiner professoren at det er ein måte å foreine dei tvilsame elementa med overgangen til Manchester City, om han bruker posisjonen sin og gjer positive bidrag.

– Viss han vil, så bør han vere ein talsmann for menneskerettar. Og mi meining er at han må vere det, for elles vil han bli skulda for å vere hyklersk, og motivert først og fremst av økonomisk avkastning.

NRK har lagt fram kritikken for pappa og rådgivar Alfie Haaland, men ikkje lykkast i å få svar.

FAIR PLAY: Under landskampen mot Hellas 6. juni, stilte spelarane opp med t-skjorter med «fair play for migrant workers. Human rights on and off the pitch». Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Ikkje spelaren sitt ansvar

James Lynch, direktør i menneskerettsorganisasjonen FairSquare, meiner at bindinga mellom Manchester City og Dei sameinte arabiske emirata ikkje er Haalands problem.

– Til sjuande og sist er problemet Premier League, som tilbyr ei open dør til autoritære statar for å overta klubbar, bygge makt og presentere seg som attraktive, moderne forretningsmiljø. Det set spelarar som vil vidare i karrieren i ein vanskeleg posisjon, seier han til NRK.

Han meiner heller at det norske fotballandslaget bør ta protestane eit steg vidare.

– Landslaget og forbundet har spelt ei viktig rolle i å synleggjere menneskerettsspørsmål med tanke på Qatar-VM. No bør dei også bruke sin påverknad til å støtte mykje strengare reglar for kven som kan eige fotballklubbar over heile Europa.

Det same peiker generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty på.

HØGARE NIVÅ: John Peder Egenæs meiner ansvaret ligg på klubb- og forbundsnivå. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Vi prøver å unngå å legge ansvaret på enkeltspelarar, på grunn av systemet dei opererer i. Det burde vere reglar som seier at statar ikkje kan vere eigarar av klubbar. Eit slikt forslag har vi sendt til Premier League, der vi i hovudsak ynskjer at dei ikkje kan kjøpe opp klubbar, seier han til NRK og held fram:

– Då Warholm sa at han skulle ynskje han hadde ballar til å boikotte friidretts-VM i Qatar, så tykkjer eg det er å ta på seg for mykje ansvar. Ein må heller jobbe for at forbunda ikkje legg meisterskapa til slike stader. Ansvaret er på eit høgare nivå enn på spelaren.