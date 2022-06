Meiner det er full krise i LSK etter intern uro: – Ein absurd situasjon

Tidlegare LSK-profil Anja Sønstevold fryktar kaoset kan påverke laget, som foreløpig ikkje er blant topp fire i Toppserien.

– Avisoppslaga er éin ting, men dei mistar to spelarar i ein elles tynn tropp. Det er ikkje positivt. Viss det er det rette for klubben, så er det slik det er, seier Sønstevold til NRK.

Inter-spelaren håper ho tar feil og at uroa i laget vil gjere troppen meir samla.

– Ofte når det stormar kan det verke samlande i eit lag. Eg har ikkje snakka med nokon av spelarane, så eg veit ikkje korleis dei tek det. Men generelt når det stormar kan det verke samlande og motiverande.

LSK-SUKSESS: Anja Sønstevold var ein del av stordomstida til LSK Kvinner. Her etter cupgull i 2018. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Tidlegare LSK-spelar trur det ordnar seg

Det har verkeleg skjedd mykje på éin gong i LSK Kvinner denne sesongen. Kanarifuglane har skuffa i Toppserien, og dei ligg på sjetteplass – altså utanfor den viktige fjerdeplassen i ligaen.

Dersom dei ikkje klatrar på tabellen, vil dei altså hamne utanfor det nyinnførte sluttspelet som skal kjempe om seriegull i Toppserien.

Sophie Román Haug, som er debutant i EM-troppen til Martin Sjögren, synest det er tungt å sjå klubben og dei tidlegare lagvenninnene slite på banen. Men ho trur dei kjem sterkare tilbake.

– Dei har fått ein tøff start, men eg trur dei kjem til å løyse utfordringane. Eg trur dei tek opp konkurransen og kjempar i toppen, seier Haug.

REAGERER: Sophie Román Haug seier det er tungt å sjå at gamleklubben slit på banen. Foto: Annika Byrde / NTB

Samtidig skal det også vere intern uro i klubben. For nokon dagar sidan vart det nemleg kjent at som følgje av ei personalsak vil både Camilla Linberg og Malin Johnsen Brenn forlate klubben i august etter einigheit om å bryte kontrakten deira med klubben.

Det vart først kjent gjennom Romerikes Blad.

LSK skreiv også ei kort pressemelding, der dei stadfesta at dei to spelarane er ferdig i klubben.

Haug vil ikkje kommentere personalsaka som pregar gamleklubben hennar om dagen, og seier ho har fokus på det som skal skje på landslaget. Men ho trur det er viktig for spelarane i laget å halde fokus på det sportslege.

– Det er klart at ein må leggje fokuset på fotballbanen og gjere det ein kan. Det er viktig å halde fokus, meiner ho.

FERDIG: Camilla Linberg avbryt kontrakten med LSK Kvinner. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Ekspert med knallhard kritikk

NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp, kallar saka i LSK for «amatørmessig».

– Når det står i pressemeldinga frå klubben at dei har vorte einige i at dei ikkje seier noko meir, så er det ikkje gunstig for nokon av partane. Hadde dette vore handtert bra frå starten, så hadde ikkje dette skjedd.

KRITISK: NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp er ikkje imponert over LSK Kvinner.

Torp meiner at situasjonen slår negativt ut for LSK på sportsleg plan òg. Han påpeikar at det er to viktige spelarar som forlèt klubben seinare i sommar.

– Det er ein veldig absurd situasjon. Dei skal stillast fri, men spele perioden ut (til 1. august). Det er spelarar som får spele regelmessig, det er ikkje spelarar som berre er med i laget. For LSK er dette krise. Eg såg dei snakka om meisterligaspel, men eg trur dei skal fokusere på å rydde i eigne rekkjer, meiner Torp.

Avviser «full krise»

Men hovudtrenar Knut Slatleim opplever det ikkje som full krise enno.

– Eg opplever ikkje at det er krise i gruppa. Vi jobbar for å ta fjerdeplassen. Det skal vi stå i til det er teoretisk umogleg å gjere det, seier Slatleim til NRK.

Dei har seks poeng opp til Lyn, som førebels har fjerdeplassen. I tillegg er Stabæk framfor dei med to poeng, men det er med éin kamp meir spelt.

I tillegg er det uroa som RB har omtalt. Slatleim kan ikkje kommentere så mykje om saka.

– Det er ei personalsak, og det er krevjande for alle partar. Eg kan ikkje seie noko meir enn det, seier Slatleim.

– Brenn starta mot Kolbotn. Kvifor gjorde ho det?

– Avtalen tilseier at dei er her til 1. august, og då konkurrerer dei om same plassar.

– Men samtidig var ikkje Lindberg med i troppen. Kva er grunnen til det?

– Då vi møtte Kolbotn hadde ho ei utfordring med kneet, så derfor var ho ikkje tilbake i laget.

AVVISER SPLID: Knut Slatleim vil ikkje seie at det er full splid i klubben. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Slatleim seier han ikkje kan seie korleis saka påverkar kvar enkelt spelar, og han ønskjer ikkje å kommentere noko rundt stemninga i troppen om dagen.

Han reagerer likevel på overskrifta til RB, som hevdar det er «full splid» i laget.

– Eg kan ikkje seie meg samd i at det er full splid, seier LSK-trenaren.