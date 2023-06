Mehl om pride-avlysning: – Veldig trist

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) synes det er trist at Redd Barna så seg nødt til å avlyse pridefestivalen for barn i Bergen, etter trusler på sosiale medier.

– Det er helt uakseptabelt at hat og trusler skal føre til at man må skjule seg eller avlyse arrangementer som handler om å feire mangfold og feire frihet i et land som Norge, sier Mehl til NRK.

Hun tok selv kontakt med politiet da hun fikk vite om avlysningen.

– Jeg var opptatt av å finne ut om dialogen med politiet og hvilke vurderinger de har gjort. Etter hvert ble det klart at det ikke har vært noe i vurderingene som skulle tilsi en avlysning. Det er for så vidt bra, men så synes jeg likevel at det er veldig trist at Redd Barna så seg nødt til å avlyse, sier Mehl til NRK.