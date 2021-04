Medier: Woodward trekker seg som Manchester United-direktør

Det var TALKsport som først rapporterte at Woodward skal gi seg, og sportsjournalister fra blant andre The Times og The Guardian rapporterer det samme.

Lokalavisen Manchester Evening News skriver at Woodward blir sittende ut året før han er ferdig. Avisen melder at Woodward har levert oppsigelse, men har gått med på å fortsette i jobben ut 2021.

KAOTISK: Slik så det ut utenfor Stamford Bridge tirsdag kveld. Chelsea-supportere protesterte mot superliga-planene, og nå skal de etter rapportene ha blitt hørt. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Dette skriver også BBC.

Woodward, som har vært direktør i åtte år, skal ha planlagt å trappe ned etter inneværende år, og klubben hevder annonseringen kun er fremskyndet, ifølge Manchester Evening News.

– Selvfølgelig sier de at dette er noe de har vært enige om for lengst. Tilfeldigvis kommer den offentliggjøringen samtidig med at hele superligaprosjektet er på vei over i det totale kaos, og med den historien stuper aksjekursen til Manchester United nå på kvelden. Det er et språk de amerikanske eierne forstår, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

Sky News er blant mediene som rapporterer at aksjekursen faller tirsdag kveld norsk tid.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Krisemøte

TalkSPORT og The Independent rapporterte først at også Juventus-formann Andrea Agnelli trekker seg tirsdag kveld, men andre medier, deriblant The Athletic, opplyser at klubben benekter dette.

Det er foreløpig ikke kommet noe offisielt fra klubbene.

Rapportene om Woodwards oppsigelse kommer samtidig som superligaen ser ut til å falle sammen nesten like raskt som planene oppstod.

Ubekreftede meldinger sier at både Chelsea, Manchester City og Atlético Madrid har trukket seg fra deltakelse, og at klubbene skal i krisemøte for å diskutere om hele prosjektet skal skrinlegges.

Demonstrerte før kamp

Det var Chelsea som først skal ha startet arbeidet med å trekke seg. Nyheten kom mens hundrevis av klubbens tilhengere demonstrerte utenfor Stamford Bridge i timene før hjemmekampen mot Brighton tirsdag kveld.

Det var kaotiske scener da tilhengere blokkerte gata der spillerbussen skulle komme.

Klubblegenden Petr Cech, som nå har en administrativ stilling i klubben, prøvde å overtale dem til å flytte seg og slippe bussen inn.

– Jeg vet ingenting om det som har skjedd. Jeg kjenner ikke politikken. Jeg har sittet 45 minutter i bussen og ventet på å komme inn, sa Chelsea-manager Thomas Tuchel da han ble intervjuet før kampstart.