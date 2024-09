Østigård forstår Solbakkens valg: – Det er spesielt å være landslagssjef

Landslagsspiller Leo Skiri Østigård har forståelse for at landslagssjef Ståle Solbakken uansett utfall av kvalifiseringen gir seg etter VM i 2026.

Solbakken uttalte mandag at det er stor sannsynlighet for at han «gjør noe annet etter det uansett».

– Jeg har sagt nei til en del klubbjobber som egentlig fristet meg, men jeg er fast bestemt på å gjøre et siste forsøk nå, og så tenker jeg at det er bra, sa Solbakken.

Kontrakten til 56 år gamle Solbakken strekker seg til etter VM i USA, Mexico og Canada i 2026.

– Spesielt

En som har vært blant Solbakkens mest betrodde menn i forsvaret, er midtstopper Leo Skiri Østigård. NTB møtte ham på Gardermoen da han var på vei for å slutte seg til landslaget i hovedstaden.

Den ferske Rennes-spilleren stiller seg bak Solbakken.

– Jeg skjønner at det er spesielt å være landslagssjef. Det kan være, når han er så ung som han er, at han vil holde på med en klubb også i senere tid. Jeg er veldig glad for at han fortsatt er her, sier Østigård til NTB.

– Jeg styrer ikke hva han skal gjøre og ikke, men det er litt forskjell på landslagsfotball og klubbfotball. Det kan være at han føler at han trenger å være involvert i enda flere kamper enn han får på landslaget. Det er jo noe han må føle på, sier stopperen.

(NTB)