Medier: Nyland på vei til Sevilla

Alle formiddagsøvelser i VM utsatt i en time

Friidretts-VM i Budapest fikk en trøblete start i dag med utsettelse på grunn av regn, lyn og torden. Hele formiddagsprogrammet er utsatt i en time.

Dette gjør at starten i kappgang for menn (ingen norske deltakere) er utsatt med to timer fra 8.50 til 10.50, skriver nyhetsbyrået TT.

NTB får opplyst at alle øvelser oppsatt på formiddagen i dag, er utsatt med en time.

Arrangøren har gått ut med anmodninger om at publikum kommer seg under tak.

Utover dagen i dag skal været lette, ifølge yr.no.

Men det kan komme nye runder med nedbør, lyn og torden senere på dagen. Det vil i så fall kunne påvirke konkurranseprogrammet ytterligere. (NTB)