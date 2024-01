Medier: Magne Hoseth tar over dansk klubb

Magne Hoseth er enig med den danske klubben Lyngby om en trenerkontrakt på to år, melder flere medier.

Færøyske Nordlysid var først ute med å omtale avtalen onsdag. Nå hevder danske BT også å ha fått nyheten bekreftet.

Det har i lengre tid vært spekulert i at Hoseth er høyaktuell som ny trener i Lyngby.

Nordmannen kommer fra trenerjobb i færøyske Klaksvik. Der har han hatt stor suksess. Han ledet blant annet klubben til tredje kvalifiseringsrunden i Champions League.

BT skriver at det fortsatt pågår forhandlinger mellom Lyngby og Klaksvik om en kompensasjon for Hoseth, men at en enighet er rett rundt hjørnet. (NTB)