Medier: Kaasa på vei fra Odd til Molde

Cantona: – Ikke et ekte VM for meg

Den gamle Manchester United-stjernen Eric Cantona sier at han ikke skal følge med på VM i fotball i Qatar.

– For å være ærlig så bryr jeg meg ikke om neste VM. Det er ikke et ekte VM for meg, sier den tidligere fotballstjernen.

– Personlig kommer jeg ikke til å se på det, legger han til i et intervju med Daily Mail.