Medier: Erik ten Hag fortsetter som Manchester United-manager

Erik ten Hag beholder managerjobben i Manchester United tross en elendig ligasesong, melder engelske medier. Han ledet nylig de rødkledde til FA-cuptittelen.

Dagen før finalekampen mot byrival Manchester City hevdet The Guardian at Ten Hag kom til å få sparken uavhengig av resultatet.

Det viste seg ikke å være tilfellet. The Athletic meldte tirsdag at nederlenderen blir værende på Old Trafford, og ikke lenge etter meldte BBC, Sky Sports og andre det samme.

Ten Hag kom til Manchester United fra Ajax sommeren 2022. Debutsesongen endte solid med 3.-plass og ligacuptittel, men siden kom nedturene tett.

United avsluttet nylig sesongen som nummer åtte i Premier League. Det er klubbens svakeste ligaplassering siden 1990, og i mesterligaen endte United sist i sin pulje.

Ten Hag har ledet Manchester United i 114 kamper. Han har ett år igjen av kontrakten, men i engelske medier spekuleres det nå i at en kontraktsforlengelse vil komme. (NTB)