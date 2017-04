– Jeg føler at måten Svein-Erik Edvartsen har fremstått i denne perioden gjør at han har stilt seg foran gruppen og det opplever jeg som veldig illojalt. Det gjør at jeg har veldig vanskelig for meg å samarbeide med han i fremtiden, sier fjorårets cupfinaledommer Tore Hansen til NRK.

– Jeg kan ikke stille opp på samme arena som han slik som han har fremstilt seg nå.

Dommer Tore Hansen mener Edvartsen har opptrådt illojalt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det var TV 2 som først meldte at Edvartsen har kommet på kant med sine egne dommerkolleger, til tross for at konflikten med dommersjef Terje Hauge etter sigende ble løst i helgen.

– Det er en veldig uheldig sak, og det er ikke tvil om at det har påvirket seriestarten. Det er ikke moro å ha et halvt øye på det som står i media og vite at denne konflikten ligger mellom Edvartsen og dommerseksjonen. Det er ikke bra i det hele tatt, sier Hansen.

– Støtter ikke vinkling

Dommerforeningen går nå ut med støtte til Edvartsens motpart i konflikten, dommersjef Hauge.

– Den vinklingen som Edvartsen har lagt frem (i media), støtter ikke dommerne i det hele tatt, forteller Hansen.

Situasjonen er såpass anspent at Hauge nå har kalt inn samtlige dommere i Eliteserien, med assistentdommere, til et møte denne uken for å rense luften.

– Det er veldig mange dommere som har kontaktet meg og som har kontaktet andre og vist sin frustrasjon.

– For øyeblikket er det helt umulig å samarbeide med Edvartsen, sier dommeren.

– Konflikten stikker dypere

NRK vet at det er flere som deler samme syn som Hansen. Flere har uttrykt det overfor NRK i kveld. Også overfor TV 2 er det flere dommere som uttrykker seg kritisk til Edvartsen.

– Svein-Erik Edvartsens håndtering i media de siste ukene er i manges øyne svært uheldig, skriver dommer Tom Harald Hagen i en e-post.

Terje Hauge sier til kanalen at konflikten stikker dypere enn det som er blitt omtalt i media, og at han ikke ønsker å uttale seg nærmere om det på nåværende tidspunkt.

Edvartsen mistet før sesongen en av sine assistenter (Magnus Lundberg) til Svein Oddvar Moen, og han fikk ikke velge erstatter selv. Han mistet også Rune Pedersen som sin personlige mentor og fikk Hauge i stedet.

Etter konflikten har han ikke vært satt opp til noen av serierundene i Eliteserien, men etter søndagens enighet mellom Hauge og Edvartsen skal Hamar-dommeren dømme sitt første eliteserieoppgjør i den 7. serierunden.

– Utenfor vår kontroll

Nils Fisketjønn, leder for konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund, kommenterer utspillene fra dommerne slik:

– Utspillene som kommer nå er utenfor vår kontroll. Vi forholder oss til løsningsforslaget som vi presenterte fredag og som ble akseptert søndag, sier han.

Dommersjef Terje Hauge sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere saken før etter fellesmøtet med dommerne denne uken.