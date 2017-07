Medaljesankingen under U23-EM var «tidenes beste». Nå kan VM-troppen bli den største på 22 år

Én uke før det endelige uttaket, har Norge tolv utøvere som er kvalifisert til London-VM, noe som betyr at vi ligger an til å få den største VM-troppen på lang, lang tid.

Man må nemlig helt tilbake til VM i Göteborg i 1995, for å finne en større VM-tropp. Den gang ble det sendt 22 utøvere – nå ligger vi an til å ha minimum tolv utøvere i mesterskapet.

Mye takket være suveren innsats av de norske U23-EM-deltakerne i Polen i helga.

– Dette har mye å si for norsk friidrett. Dette var bedre enn det har blitt gjort på flere år, og det viser at det er en ny generasjon utøvere på vei opp, sier Tjørhom.

Men at det nye sprintstjerneskuddet Jonathan Quarcoo skulle dukke opp fra «intet» og kvalifisere seg, hadde ikke mange trodd.

Ikke en gang ham selv. Men nå satser han mot VM, og håper at kan løpe minst like fort som legenden Usain Bolt en gang i fremtiden.

NYTT STJERNESKUDD: Ikke mange hadde trodd 20 år gamle Jonathan Quarcoo skulle være en av de VM-kvalifiserte løperne til London-VM i august. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Tøff overgang

Tjørhom er svært fornøyd med utviklingen vi har vært vitne til i norsk friidrett den seneste tiden, og gledet seg stort over «tidenes beste» U23-EM.

For fra 2007 til 2015 hadde norske U23-utøvere til sammen kun tatt fem gull-, ett sølv- og én bronsemedalje.

Nå ble det altså tatt to gull-, ett sølv- og to bronsemedaljer under helgas mesterskap.

– Det at utøverne var med og hevdet seg helt i toppen her, gir en pekepinn framover. Så klart er overgangen tøff, men utøverne viste at det er mulig. For i tillegg til medaljer fikk vi mange flotte resultater.

– Ingebrigtsen-familien er imponerende

U23-EM ga ekstra oppmerksomhet foran U20-EM som arrangeres førstkommende helg. Der stiller blant annet Jakob Ingebrigtsen til start. 16-åringen kvalifiserte seg for få uker siden til høstens mesterskap, da han knuste VM-kravet til senior.

– Det er en overhengende fare for å se ham i VM, sier Tjørhom med en blid tone, og fortsetter:

– IMPONERENDE: Toppidrettssjef Håvard Tjørhom mener det er noe helt eget ved Ingebrigtsen-familien. Her er friidrettsbrødene (f.v.) Filip, Jakob og Henrik. Faren Gjert Ingebrigtsen trener guttene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– I utgangspunktet løp Jakob 3000 meter hinder for å klare kvalifiseringen til U20, det er jo det som har vært målet hans denne sesongen. Gjert Ingebrigtsen har såpass kontroll at han vet Jakob er i form, men at han tar VM-kravet med såpass god margin ... Det er jo helt utrolig.

For familien stiller trolig med to utøvere under høstens VM i London. Storebror Henrik er skadet, men hadde stilt dersom han kunne. Det vil si at tre av sju Ingebrigtsen-søsken er i verdenstoppen i friidrett, og enda finnes det yngre søsken.

– Det er noe helt eget med Ingebrigtsen-familien, Det er helt imponerende det de får til, roser toppidrettssjefen.